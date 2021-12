El regreso de Geralt de Rivia: hora de estreno de la segunda temporada de 'The Witcher' en Netflix

La segunda temporada de The Witcher intentará repetir el éxito que los primeros capítulos de la serie suponían en su llegada a Netflix en 2019. Dos años después, Henry Cavill retorna como Geralt de Rivia, quien ahora tendrá que cuidar a la Princesa Ciri (Freya Allen) con la que se encontraba finalmente en el episodio 1x08 Mucho más.

En esta ocasión, el personaje continúa enfrentándose a los peores monstruos del Continente, mientras regresa al santuario de los brujos Kaer Morhen. Allí el protagonista se reencontrará con Vesemir, el reconocido personaje por los fans de la franquicia. Juntos tendrán que enfrentarse ante un posible nuevo Apocalipsis, donde Yennefer (Anya Chalotra) y Jaskier (Joey Batey) podrían volver a tener un gran protagonismo en las nuevas desventuras de la ficción.

La segunda temporada de la serie seguirá el arco de transformación de Geralt de Rivia. La serie aterrizará de esta forma el próximo 17 de diciembre a las 09:00 horas en Netflix España.

El éxito de la primera temporada de The Witcher era tal que la franquicia literaria, popularizada entre todos gracias a los videojuegos, también ha abierto una importante puerta a nuevas series y películas. Además de la segunda temporada de la ficción, hace poco podíamos disfrutar también del filme de animación The Witcher: La pesadilla del lobo y próximamente lo haremos del spin-off seriéfilo The Witcher: Blood Origin, que llegará en 2022.

