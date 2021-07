El motivo por el que la nueva ‘Gossip Girl’ aún no está disponible en España

La audiencia ha recibido con los brazos el reboot de Gossip Girl en su desembarco en HBO Max. Una nueva generación de jóvenes de élite afronta la escandolosa vida en Manhattan, que por el momento nos quedaremos con ganas de conocer en España.

La serie se estrenaba estos días en HBO Max, plataforma que no estará disponible en España hasta la segunda mitad de 2021. Esta es la principal causa por la que los jóvenes pijos neoyorquinos aún no han aterrizado en nuestro país. No obstante, esto mismo ocurría hace apenas unos meses con Friends: The Reunion, que terminaba llegando a HBO España.

La confusión con las plataformas de HBO

El gran problema de la marca HBO de WarnerMedia es que sus plataformas de video bajo demanda operan de forma independiente y tienen planes de lanzamiento diferentes. De hecho, los contenidos de HBO pueden ser emitidos en HBO Max, pero viceversa no. La nueva Gossip Girl es considerada como uno de las series MaxOriginals, que torpedea que aquí podamos ver la ficción.

Las series y películas de las que podemos disfrutar en nuestro país proceden de HBO España, perteneciente a la filial HBO Europe. Esto complica aún más el asunto de los catálogos internacionales, donde tan solo los contenidos originales de HBO están disponibles de fijo.

Ambientada en el universo original de Gossip Girl, la serie creada por Josh Schwartz y Stephanie Savage se sitúa en una línea temporal muy peculiar: después de la pandemia de Covid, donde la Reina Cotilla volverá a hacer de las suyas. Por el momento, nos quedaremos con las ganas de conocer a los nuevos jóvenes, quienes toman el testigo de Serena Van der Woodsen, Blair Waldorf y los demás. XOXO.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.