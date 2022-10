El momento más emotivo de 'La casa del dragón' fue improvisado entre Matt Smith y Paddy Considine

La casa del dragón se acerca a su final. Y, con él, crece la sensación de que la serie de HBO ha mantenido de forma admirable el pulso narrativo de Juego de tronos, de la que ejerce de precuela. Aún centrándose en una única Casa, sin vínculos cercanos con lo narrado en Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin, La casa del dragón ha conectado con el público, y sobre todo ha sido gracias a sus personajes. Paddy Considine, intérprete del rey Viserys Targaryen, está recibiendo concretamente grandes oleadas de cariño a raíz de lo visto en el octavo episodio, titulado El señor de las mareas. En este, tras un nuevo salto temporal, asistimos a los últimos días de Viserys, con el cuerpo destrozado por la enfermedad.

Antes de decir sus palabras finales y que la serie funda a negro, el personaje de Considine tiene una escena con su hermano y cuñado Daemon Targaryen (Matt Smith) que ha conmovido enormemente al público. Tiene lugar cuando las facciones enfrentadas de Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Alicent (Olivia Cooke) están a punto de llevar su guerra civil a las últimas consecuencias, sembrando el caos en pos de ese Trono de Hierro que también ambiciona el propio Daemon. Lo que no evita que, cuando un débil Viserys se tropieza de camino al trono y se le cae la corona, el personaje de Smith la recoja mientras le ayuda a recomponerse. Un gesto, en fin, que explica a la perfección la relación entre hermanos.

¿Lo mejor de todo? Que dicho gesto fue improvisado, como ha aclarado en Entertainment Weekly la directora del episodio, Geeta Patel. Según explica, durante los ensayos de ese episodio a Considine se le cayó la corona por accidente, pero Smith no se inmutó y la recogió para seguir con la escena. “Hay un momento en la sala del trono que Daemon ayuda a Viserys a subir hasta el trono, porque Viserys está muy débil y no es capaz por sí mismo. Primero se le acerca un soldado, pero Viserys le rechaza, dice que puede hacerlo él solo”, repasa Patel. “Es su orgullo. Luego viene otra persona y él cree que es otro soldado, pero se trata de su hermano. En el ensayo de esa escena, la corona se le cayó de la cabeza a Paddy y Matt la recogió para seguir con la escena. No paramos. Hubo un descubrimiento en ese momento”.

Al momento, tanto la directora como los intérpretes discutieron el modo de incorporar esa viñeta a la serie. “Los tres sentimos algo. Sentimos que había un punto de inflexión en la relación. Pensamos que se acercaba el discurso de Daemon en la cena y que eso le restaría efecto, así que lo rodamos de dos maneras: con la corona cayéndose y con la corona en la cabeza. Cada vez que la corona caía a todos se nos cortaba la respiración y pensábamos ‘¿sabremos qué hacer cuando llegue la cena?’. Y en el montaje descubrimos que debía ser la corona cayéndose”. Así que ahí se quedó, y se obró la magia.

“Me sentí agradecida por ese accidente, porque terminó de forma lenta una escena muy intensa, y fue el punto de inflexión para una relación que empezó en el piloto. ‘Mira, quiero tu corona, pero te la voy a volver a poner en la cabeza y te ayudaré a subir al trono’”, concluye la directora.

