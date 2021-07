Azúcar, Jason Sudeikis, muchas cosas bonitas y un ingrediente secreto prácticamente inédito en las series de ficción: el fútbol. Así nació Ted Lasso, la flamante serie de Apple TV que no solo ha conquistado a la crítica (ganadora del Globo de Oro a mejor actor y recientemente nominada a los Emmy), sino que también ha logrado hacerse un hueco en el corazón de muchos espectadores. Entre ellos, gente a la que ni siquiera le apasiona el fútbol.

“No me gusta el fútbol. Nunca he sentido ese espíritu deportivo con la pasión con la que lo viven millones de personas sino todo lo contrario, me es completamente indiferente y no me interesa lo más mínimo” confiesa Pedro J. García, periodista especializado en series y uno de los primeros que vio la serie de Apple TV. “Una ficción sobre fútbol no era a priori lo que más me atraía, pero he visto suficientes series como para saber que no importa tanto el mundo en que se ambientan como sus personajes” aclara el periodista, que comenzó a recomendar efusivamente la serie a través de sus redes sociales.

Qué poco me gusta el fútbol y qué bien me lo he pasado con Ted Lasso, el majísimo entrenador yanki desubicado (aparentemente lo mejor del escaso catálogo de Apple TV). La comedia inspiradora de buenos sentimientos que Ricky Gervais lleva un par de series intentando y no le sale pic.twitter.com/7qda1erkWs — Alberto Tejero (@AlbertoTejero) November 15, 2020

Te quiero mucho Ted Lasso me vería un partido de futbol por ti — Uncle Demian't (@desgra_ciado) May 22, 2021

Si no habéis visto Ted Lasso aún, hacedlo. Aunque no os guste el fútbol. A mí no me gusta el fútbol y me encantó. — Greywaren the Ninth (@Jimmy2495) April 20, 2021

Pero dejando a un lado los posibles prejuicios que pueda inspirar una producción en torno al balompié, ¿de qué trata realmente Ted Lasso? La serie nace de una idea del propio Sudeikis, quien ya había interpretado a Lasso en una serie de sketches para promocionar la Premier League en Estados Unidos. Ted Lasso (Jason Sudeikis) es un entrenador de fútbol americano que viaja a Reino Unido para entrenar al A.F.C. Richmond, un ficticio club de fútbol inglés. Su desconocimiento total del deporte así como el choque cultural que le supone cruzar el gran charco serán algunos de los factores que dificulten su rápida adaptación al equipo y sus dinámicas con algunos personajes.

Sudeikis fue quien puso la semilla con su personaje (al que su exmujer Olivia Wilde animó a continuar en una serie), pero no está solo. Detrás de las cámaras se encuentran otras dos figuras clave: el guionista y creador de Scrubs, Bill Lawrence, el guionista y actor Brendan Hunt (quien da vida al coach Beard) y el humorista británico y también actor Brett Goldstein, quien comenzó como guionista de la serie y en la fase de producción se acabó postulando para el personaje de Roy Kent.

Una gran mesa de cuatro patas que explica en gran medida el éxito de la serie en distintos ámbitos, como corrobora la guionista, presentadora y experta en series Isabel Vázquez: "La creación de la serie es conjunta y eso da la peculiaridad de que esté vista desde la mirada americana pero sin perder la parte futbolera, que busca la complicidad tanto con el espectador desconocedor de fútbol como con el amante de este".

Jason Sudeikis y Hannah Waddingham en 'Ted Lasso' Cinemanía

La actitud de Lasso, siempre optimista y esperanzadora en un personaje a medio camino entre el Michael Scott de The Office y Mary Poppins, será la que acabe por hacer funcionar al club y sacar lo mejor del resto de personajes. Desde la presidenta, Rebecca Welton (una Hannah Waddingham que le sonará a más de uno por Juego de tronos y su famoso “Shame!” a Cersei Lannister), a los jugadores y equipo técnico, entre ellos el veterano capitán Roy Kent (Brett Goldstein), la rebelde estrella Jamie Tartt (Phil Dunster), el tímido utillero Nate (Nick Mohammed) o el barbudo segundo entrenador (Brendan Hunt), todos acabarán tocados por la magia de Lasso. Tanto o más que los propios espectadores.

“Es una serie que juega mucho con la identificación. Todos en algún momento hemos sido Ted Lasso: alguien inútil en un lugar en el que no sabe muy bien qué pinta y qué puede hacer. Pero saber que si eres tú mismo las cosas funcionan es algo que reconforta al espectador”, explica Carlos Marañón, futbolero de nacimiento, director de Cinemanía por oficio y autor del libro Fútbol y Cine.

En la línea de Pedro J. García, Marañón apunta a los personajes y en concreto al carisma de Jason Sudeikis como una de las claves del éxito: “El Lasso de Sudeikis tiene algo de personaje de Frank Capra que me encanta. Es un tipo quizá algo naive pero que muestra cómo deberíamos actuar en una situación en la que no damos la talla, siendo buena gente”. Para Isabel Vázquez, la presencia de Sudeikis es fundamental: "No es el perfil de una estrella pero es una persona que cae simpática. Si fuera otro actor probablemente podría resultar cursi o demasiado inverosímil. Es agradable y divertido sin saturar", razona la guionista.

“Las series y documentales de deporte que se están haciendo en las nuevas plataformas buscan un público más amplio que el futbolero. En esta serie ni siquiera hace falta que te encante el fútbol para disfrutarla, solo que te guste Sudeikis y su humor”, reflexiona Álex Argelés, periodista deportivo en RTVE. Argelés añade otro factor a la cuestión: el sobreexceso de contenidos documentales (Sunderland 'Til I Die en Netflix pero sobre todo las de Amazon en torno a equipos como Manchester City, Leeds, Borussia Dortmund…) y el vacío de ficción en este mercado. Un hueco que Apple TV y Ted Lasso han sabido ocupar con cierta astucia en cuanto a aunar público de ambos lados.

Fotograma de 'Ted Lasso' Cinemanía

El fútbol puede parecer solo una excusa, pero también existen elementos en Ted Lasso que acercan la serie a los que sí son apasionados al deporte rey. Entre ellos hay una infinidad de easter eggs para los aficionados a la Premier League, chistes con el fuera de juego o incluso parodia de ciertos jugadores reales; Roy Kent no deja de ser un trasunto caricaturizado del mítico futbolista del Manchester United Roy Keane o el mexicano Dani Rojas bien podría ser el azteca ex del Real Madrid Javier Hernández 'Chicharito', entre muchos otros.

“Está bien contado cómo funciona un club de fútbol moderno desde dentro, es simple pero te lo describe con pocos trazos”, sostiene Marañón, algo que secunda el periodista deportivo de RTVE: “Hay escenas como las que tienen que ver con las ruedas de prensa que sí recrean bastante bien el clima de los medios británicos y a la vez saben hacer crítica de estos con humor”. Y es que, a pesar de que la andadura de Apple TV como plataforma apenas haya comenzado, existen motivos de sobra para apostar por una obra como Ted Lasso, seas aficionado al fútbol, a las series o a ambas.

Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada



Futboleros o no, hay buenas noticias para todos aquellos que se han dejado seducir por el método Ted Lasso. El bigotudo entrenador y sus pastas de mantequilla regresarán a Apple TV este 23 de julio en una nueva temporada que constará de diez episodios. ¿Será tiempo suficiente para que Lasso consiga llevar al A.F.C. Richmond a la Premier League tras descender a Championship? Es la gran incógnita para esta segunda temporada, pero no la única. La posible vuelta de Jamie Tartt del Manchester City, la retirada de Roy Kent tras su lesión en el último partido o el rol que ocupará Nate tras mostrar sus dotes a pie de campo serán algunos de los posibles alicientes en este esperado regreso.

Imagen de la segunda temporada de 'Ted Lasso' Cinemanía

“Una narrativa que tira mucho del deporte es la de las caídas y resurrecciones, de tocar fondo para luego alcanzar la gloria y creo que por ahí encajará también la siguiente temporada” concluye Álex Argelés, y todo apunta a que así será viendo el tráiler de la segunda temporada, en el que ya se anuncian más escenas de fútbol al ritmo de Queen. Una nueva competición, nuevos retos, nuevos fichajes pero solo un técnico y filosofía posibles. Apúntense al método Lasso.

