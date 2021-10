'El juego del calamar': El creador sabe lo que quiere contar en la segunda temporada

El juego del calamar es ya el fenómeno seriéfilo del año. Con esa vuelta de tuerca violenta a los juegos de tu infancia y su cruda crítica social ha conseguido conquista a la audiencia de Netflix, convirtiéndose en una de las ficciones más vistas de la plataforma. Y eso que a Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie que ha escrito y dirigido sus nueve episodios, le costó más de una década sacar este proyecto adelante.

Ni el director ni los jefazos de Netflix esperaban el desorbitado éxito que iba a tener la serie, tal y como ha admitido Ted Sarandos: "No vimos venir su popularidad global". Siendo así, no es de extrañar que Hwang Dong-hyuk no tuviera pensada una continuación para la historia, aunque tras semejante éxito asegura ahora que tiene ideas para una posible segunda temporada.

En una entrevista para The Times, Hwang Dong-hyuk ha asegurado que, en caso de que Netflix dé luz verde a otra entrega, esta pondría el foco sobre la policía, con Gi-hun (Jung-jae Lee), el protagonista, de regreso. "Si consigo hacer una, sería la historia del líder [un expolicía que ahora supervisa el juego]", asegura, en referencia al hombre enmascarado interpretado por Lee Byung-hun, que resulta ser el hermano de Joon-ho (Wi Ha-Joon): "Creo que el problema con los agentes de policía no es solo un problema en Corea. Lo veo en las noticias internacionales. Esta era una problemática que quería contar. Tal vez en la segunda temporada puedo hablar más sobre ello".

Si bien la primera entrega se centraba en la lucha de clases y la crisis de endeudamiento en Corea del Sur, no dejaba de ser una alegoría del capitalismo moderno con la que podemos identificarnos en todo el mundo. De confirmarse una segunda entrega vinculada a la policía, la corrupción en las instituciones y las élites intocables, El juego del calamar seguiría tocando temas relevantes de total actualidad que, sin duda, volverían a despertar la empatía del público. Netflix, la pelota está en tu tejado.

