Primero fue Vota Juan (a la que siguieron Vamos Juan y Venga Juan, sus consecutivas temporadas), la divertida sátira política protagonizada por Javier Cámara. Más tarde Maricón perdido, la lúcida tragicomedia de Bob Pop en la que tiraba de sus propias experiencias como niño en los 80 sin dejar atrás las risas. Después No me gusta conducir, la nueva obra de todo un gran nombre de la comedia española reciente como Borja Cobeaga (guionista de Ocho apellidos vascos, director de Pagafantas). Tres series muy distintas pero que en apenas dos tres años han condensado buena parte de los problemas del país (ya sean políticos o sociales) de la forma que mejor entra a los españoles, en clave de humor. Y todas con un nexo en común, que son producción original de TNT.

Desde hace tiempo el canal, que se ha caracterizado por ofrecer producciones tan distintas como The Rookie, Veronica Mars o FBI, parece haberse especializado en la producción de un nuevo tipo de comedia. Nuevo entre comillas pues sigue siendo en gran medida el mismo humor y los mismos rostros que hasta ahora han garantizado el éxito entre el público, pero afinando su mirada hacia problemas más actuales como los que retratan las series mencionadas. Detrás de ellas, grandes mentes pensantes de la comedia como Diego San José, Bob Pop o Borja Cobeaga han encontrado su cobijo. Y a ellas se une ahora otras dos de dos cómicas más que contrastadas en nuestro país: Toni Acosta y Silvia Abril.

El gran sarao es la última producción original de TNT y el primer programa de este dúo cómico, el cual definen como "un espacio para la incertidumbre y la sorpresa" en el que aseguran no hay ningún tipo de guion. La extraña y divertida pareja que cumple años el mismo día tendrá que prepararse para una celebración de lo más especial a cargo de la organizadora La Puta Suegra, una aventura llena de sorpresas tanto para ellas como para el público. El gran sarao llega al canal este jueves 15 de diciembre con sus dos primeros episodios, mientras que los otros dos siguientes estarán disponible el próximo día 22.

Por si todo ello fuera poco, esta nueva comedia española también se adapta a los nuevos tiempos. Y eso significa que no hace falta estar pegado a la televisión para poder ver el estreno de El gran sarao o cualquiera de las reposiciones de sus series. Porque desde hace unos meses existe también la posibilidad de disfrutar de todos esos contenidos en TNT Now, la plataforma disponible en operadoras como Movistar Plus+, Vodafone TV u Orange TV. Allí ya puede verse Vota Juan, Maricón perdido o No me gusta conducir, y a ellas se unirá también El gran sarao. Porque cuantos más mejor, y en la fiesta de la nueva comedia española del sello TNT siempre hay sitio para uno más.

