El final de ‘New Amsterdam’ ya tiene fecha de estreno

El hospital New Amsterdam cierra las puertas en su quinta temporada. Los episodios finales de la serie comenzaban su emisión semanal el pasado 20 de septiembre en EE UU, que sufrirán un parón tras el lanzamiento del noveno episodio, el próximo 22 de noviembre. Ahora, la serie de NBC ha anunciado también la fecha de estreno de sus últimos capítulos, que llegarán en enero de 2023.

New Amsterdam comenzará a estrenar la segunda tanda de episodios de la quinta temporada el 3 de enero y concluirá con un especial de dos horas, el 17 de enero. Unas fechas anunciadas por la cadena de televisión estadounidense, que harán que la temporada final esté compuesta por 13 episodios, haciendo que el total de la serie se quede en 92 episodios, a las puertas del centenar.

Basada en las memorias del doctor Eric Manheimer, la serie ha representado a lo largo de estos episodios la historia de superación del doctor Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggold, para poner de nuevo en pie y pleno funcionamiento una legendaria institución médica. Así, el New Amsterdam supone el hospital público más antiguo de EE UU, inspirado en el Bellevue Hospital de Nueva York.

¿Cuándo llegará el final a España?

"La historia de Max Goodwin y su compromiso imperecedero con los pacientes del New Amsterdam ha sido una fuente de inspiración", declaraba Lisa Katz, presidenta de programación de NBCUniversal, al comunicar la noticia del final de New Amsterdam. "Estamos muy agradecidos a David Schulner, Peter Horton, el reparto y el equipo técnico por su increíble dedicación, talento y colaboración".

En España, la cuarta temporada de New Amsterdam está disponible a través de FOX (Movistar+), mientras que Netflix y Prime Video cuentan con dos temporadas. No obstante, la quinta temporada no ha empezado su emisión, aunque ha sido anunciada como "próximamente". Teniendo en cuenta que la cuarta temporada aterrizó en Movistar+ a finales de 2021, los primeros episodios de la 5T podrían estrenarse antes de que finalice el año.

