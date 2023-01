El estreno de 'The Last of Us' en HBO arrasa, pero se queda detrás de 'La casa del dragón'

El fenómeno de The Last of Us tiene detrás a tantísimos jugadores entusiastas que era razonable que HBO esperara una gran audiencia de cara a recibir el estreno de la serie que lo adapta. La compañía, de hecho, se ha preocupado de mantener una continuidad en la realización con el juego original que pueda pasar por fidelidad (algo que ha confirmado el piloto), teniendo involucrados tanto al creador Neil Druckmann como al compositor Gustavo Santaolalla, e intérpretes como Troy Baker, Ashley Johnson y Merle Dandridge. Pero, ¿sería suficiente esa audiencia gamer para propulsar la serie? Una vez se ha emitido el piloto y se han aclarado las primeras cifras, está claro que sí.

El primer episodio de The Last of Us, Cuando estéis perdidos en la oscuridad, no solo ha recibido una aclamación unánime por parte de la crítica: también ha sido visto por muchísima gente tanto de forma lineal, en la susodicha HBO, como en el streaming a través de HBO Max. Según los índices de Nielsen y las propias cifras de HBO de las que se hace eco IndieWire, el estreno de la serie ha sido visto por 4.7 millones de espectadores durante su primer día. Lo que le convierte en el segundo mayor estreno de HBO desde 2010, cuando se estrenó aquel piloto de Boardwalk Empire dirigido por Martin Scorsese. The Last of Us se queda, así, tras la recepción de otra serie reciente, La casa del dragón.

Y a bastante distancia hay que decir: La casa del dragón pulverizó todos los récords en 2022 al congregar en su premiere 9.986 millones de espectadores. The Last of Us no ha podido alcanzar a la precuela de Juego de tronos, serie por cierto muy vinculada a la adaptación de Naughty Dog por haber aparecido previamente ahí sus dos protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey. La serie que desarrolla Druckmann junto a Craig Mazin (Chernobyl) sí ha logrado superar por lo demás el estreno de la susodicha Juego de tronos, que tuvo 4.2 millones de espectadores en 2011 antes de que estos aumentaran exponencialmente con el paso de las temporadas.

Aunque La casa del dragón haya sido una meta inalcanzable, The Last of Us se las ha apañado para duplicar las cifras del estreno de la segunda temporada de Euphoria, que justo por detrás de La casa del dragón viene a ser la serie más exitosa del canal al haber tenido una media de 19.5 millones de espectadores por episodio. Por otra parte, hay a quien podría sorprenderle que el mayor estreno de HBO hasta hace muy poco fuera el de Boardwalk Empire hace más de diez años, pero hay que tener en cuenta que plataformas como HBO Max o su predecesora HBO Now fueron patentadas de forma reciente, acumulando nuevas reproducciones desde el entorno streaming.

Mazin y Druckmann ya han reaccionado a la noticia, alegrándose de que el público haya recibido a The Last of Us con tanta fruición: “Nuestro objetivo solo era hacer la mejor adaptación posible de esta historia tan querida para una audiencia tan grande como pudiéramos”, declaran. “Estamos encantados de ver cuántos fans, tanto antiguos como nuevos, han acogido The Last of Us en sus hogares y en sus corazones”.

