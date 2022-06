El error de 'Stranger Things' que Netflix va a cambiar en la segunda temporada

Tras cuatro temporadas en las que ha pasado de todo, parecía inevitable que Stranger Things cayera en algún error de continuidad o fallo, por nimio que este fuera. Los fans de la serie de Netflix cada vez están más atentos y en esta ocasión han detectado un error clamoroso del que no se habían dado cuenta ni los propios creadores de la serie, los hermanos Duffer. Y por eso no les ha quedado más remedio que "volver atrás en el tiempo" y arreglarlo.

El error en cuestión podría parecer una tontería, pero en una serie que se preocupa tanto por sus personajes resulta imperdonable confundir el cumpleaños de uno de ellos. Y no de un personaje cualquiera, sino además uno de los más maltratados y desdichados de la serie, Will Byers. Y es que en uno de los capítulos de esta cuarta temporada se podía ver en un calendario que era el día 22 de marzo.

Hasta aquí nada raro, si no fuera porque el 22 de marzo es el cumpleaños de Will, o al menos eso afirmaba Joyce (Winona Ryder) en un capítulo de la segunda temporada. Se antoja complicado que una madre como Joyce se equivocara en la fecha del cumpleaños de su hijo, o peor, que se olvidara de este. De ahí que los hermanos Duffer hayan tenido que meter mano para subsanar el error y no dejar a Joyce (y el resto de personajes de la serie) como una panda de desalmados capaces de olvidar el cumple de Will.

"¡Es demasiado triste!. Y no tiene ningún sentido narrativo. Pero estuvimos hablando de ello ayer, y creo que vamos a hacernos un George Lucas con eso", confesaban los showrunners de la serie en una entrevista. A lo que se refieren los Duffer con hacer un George Lucas no es otra cosa que imitar la costumbre del creador de Star Wars de ir alterando a posteriori el material ya filmado, es decir retocar digitalmente algo para corregir o mejorarlo. En este caso la solución parece en retocar no el calendario que se ve en esta presente temporada, sino la frase de Winona Ryder en la segunda.

Según Matt Duffer, en el episodio original pueden cambiar el audio para que el cumpleaños de Will fuera el 22 de mayo "porque la palabra 'May' puede caber en la boca de Winona". También añadió que no sería la primera vez que cambian algo después de estrenarlo. "También tenemos cosas de George Lucas que la gente no conoce", dejando abierto a teorías la cantidad de elementos que los Duffer han podido intentar mejorar con los años. Habrá que ver si a partir de este 1 de julio con el cierre de la cuarta temporada no les vuelve a pasar lo mismo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.