El episodio 5 de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ tiene la primera escena poscréditos de la serie

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO]

Ya ocurrió en Bruja Escarlata y Visión. Al poco de que desfilaran los créditos de su penúltimo episodio, la serie que venía a inaugurar el MCU dentro de Disney+ anticipó con una escena de pocos segundos qué podíamos esperar en un futuro inmediato, y esto es algo a lo que también se ha terminado apuntando Falcon y el Soldado de Invierno. El episodio 4 de esta segunda serie concluyó con un sangriento cliffhanger que ha tenido consecuencias inmediatas en el quinto que hoy ha pasado a formar parte del catálogo de la plataforma: consecuencias que pasan sobre todo por la destitución de John Walker (Wyatt Russell) como Capitán América y el regreso del escudo a las manos de Sam Wilson y Bucky Barnes, los mejores amigos de Steve Rogers.

Según se nos había insinuado, este quinto capítulo iba a incluir un sorprendente cameo, y una vez visto podría relacionarse fácilmente con la citada escena poscréditos. El personaje al que el equipo se refería no era otro que Valentina Allegra de Fontaine, que interpretada por Julia-Louis Dreyfuss increpa a un derrotado Walker, ya consciente de que sus días como Capitán América han llegado a su fin. El hecho de que la posterior escena poscréditos tenga a Walker como protagonista en un sótano, fabricando su propia armadura de Capitán América, podría indicar una alianza con el enigmático personaje, que gracias a los cómics sabemos que no puede tramar nada bueno.

O bien significaría que Walker ha decidido seguir su cruzada contra los Sin Banderas esté el gobierno de EE.UU. de su parte o no. Lo que más llama la atención de esta escena, sin embargo, es que el Capitán América caído también ha resuelto fabricar su propio escudo. Uno que, como podemos apreciar, no está hecho de vibranium, de modo que a priori no sería un rival para el escudo verdadero que ahora mismo tienen Sam y Bucky. Está por ver, sin embargo, cómo afectará Walker a la trama principal, y si finalmente él no será el gran villano al que se acaben enfrentando Falcon y el Soldado de Invierno.