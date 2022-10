El emocionado mensaje de Paddy Considine al despedirse de 'La casa del dragón': "Nunca he querido tanto a un personaje como a Viserys"

[Este artículo contiene SPOILERS de 'LA CASA DEL DRAGÓN']

Paddy Considine ha sido el rey de La casa del dragón. No solo literalmente por encarnar al monarca más pacífico que han conocido los Siete Reinos: el rey Viserys Targaryen, quien tristemente al fallecer ha dejado un cacao sucesorio entre su descendencia que desembocará en un salvaje enfrentamiento bélico conocido como la Danza de los dragones.

Considine también ha reinado fuera del relato gracias a los matices que ha aportado a su interpretación de Viserys. Actor reputado (y director de lo más interesante con un debut tan brutal como Redención (Tyrannosaur), estrenado en 2011) y conocido por sus papeles en las películas de Edgar Wright, Dead Man's Shoes de Shane Meadows o como el malvado sacerdote de la tercera temporada de Peaky Blinders, ha sido en La casa del dragón donde ha terminado de consagrarse.

La interpretación de Considine como Viserys ha encantado a todo el mundo, incluido un George R. R. Martin que no ha dudado en asegurar en su blog personal que el actor ha creado "un Viserys mucho más potente, trágico y humano" que el que escribió en Fuego y sangre. "Ahora incluso estoy tentado de arrancar esos capítulos [del libro] y reescribir toda la historia de su reino", afirma.

El propio Paddy Considine ha reaccionado ante el inmenso cariño del público que ha recibido tras su última aparición en La casa del dragón, que tuvo lugar en el octavo episodio de la primera temporada, donde el monarca expiraba su último suspiro (tremendamente polémico para el desarrollo de los acontecimientos). Desde entonces, ha dedicado varios posts en su perfil de Instagram a mensajes de agradecimiento a los fans y emocionadas despedidas de la serie y sus compañeros.

Nadie como Viserys

"Muchas gracias por vuestras amables palabras. No puedo responder a todos los comentarios, pero os aseguro que no se me pasan por alto. Esta ha sido una aventura increíble en la que he hecho muchos nuevos amigos y me acompañará el resto de mi vida", escribe el actor en su emocionado mensaje. "Quiero dar las gracias a los creadores por darme la libertad de hacer mi propio Viserys. Nunca he querido tanto a un personaje".

Además, Considine señala una pieza clave de su interpretación: la colaboración con Sian Brooke, la actriz que interpretó a la primera mujer del monarca, la reina Aemma, que fallece en el primer episodio de la serie durante el parto de su hijo. "Vino solo para unos pocos días de rodaje pero cambió el curso de mi personaje con su brillante interpretación y su compromiso con el trabajo", asegura. "Su impacto me afectó hasta mis últimas palabras improvisadas. Ella me descubrió la última pieza que le faltaba a mi puzle. Cuando ella muere, también lo hace Viserys".

"Era una historia de amor. Ese era el secreto que mantuve dentro de mí. A pesar de lo enfermo que estaba, nunca exigía curación. Aceptaba en silencio su sufrimiento, sin perdonarse el haber sometido a su querida esposa a esa tortura en sus últimos momentos", concluye. "Viserys era un regalo, ha sido un honor que me encontrara".

En otro post, Considine también ser tomó un momento para alabar el trabajo del departamento de maquillaje, comandado por Hannah Eccleston, que ayudó a representar la progresiva degradación física de Viserys. "El look final es el resultado de una mezcla de maquillaje físico y efectos visuales", explica el actor.

