El Darth Vader de ‘Obi-Wan Kenobi’ aún no es el de ‘Una nueva esperanza’

Este 25 de mayo se estrena Obi-Wan Kenobi, la próxima (y más esperada con diferencia) serie de acción real de Star Wars. Lo hace luego de una gestación turbulenta, pues aunque desde el principio hayan estado afiliados al proyecto tanto Ewan McGregor como la directora Deborah Chow, el proyecto ha experimentado cambios enormes desde que Disney decidiera sacarlo adelante. Sin ir más lejos en lo referente al villano: originalmente iba a ser Darth Maul quien persiguiera a Kenobi a su exilio en Tatooine. Lucasfilm ya había contratado a Ray Park (quien interpretara al Sith en La amenaza fantasma) y todo. Pero luego de cambiar a los guionistas, la situación se decantó por otro villano.

Por eso Obi-Wan Kenobi, ambientada tras La venganza de los Sith, narrará el reencuentro entre el Jedi y su antiguo aprendiz pasado al Lado Oscuro, ese Darth Vader que antaño conociéramos como Anakin Skywalker. La serie ha recuperado a Hayden Christensen para protagonizar dicho reencuentro, en una jugada muy interesante por lo que podría suponer para el retrato de quien es, posiblemente, el villano más icónico de la historia del cine. Entrevistada por Entertainment Weekly, Chow ha destacado que el Vader de Obi-Wan Kenobi aún no es esa presencia amenazante y marcial que aterrorizó al mundo en 1977, con Una nueva esperanza. Al contrario, es alguien mucho más inexperto, que intenta afianzarse en su papel como ejecutor del Imperio.

“Es muy similar lo que pasa con Obi-Wan, en el sentido de que ambos están entre esas dos trilogías”, explica Chow. “Así que todavía no es el Darth Vader de Una nueva esperanza, ¿sabes a qué me refiero? Estamos con el personaje en medio de ese periodo. Sigue siendo Vader obviamente, pero un Vader que no está tan formado como el de Una nueva esperanza”. Otro detalle interesante de traer a Christensen es que a partir de su presencia Chow pudo comprobar de primera mano cómo las precuelas de George Lucas, tan vilipendiadas en su día, iban siendo reivindicadas por una generación posterior a la suya. “Fue un momento muy estimulante para mí, porque realmente empiezas a ver las distintas generaciones y cómo conectan con Star Wars”

“Tienes a una generación que creció con las precuelas primero y con Hayden. Es muy diferente de quienes crecieron con la trilogía original. Y luego hay generaciones más jóvenes con las nuevas”. No obstante, el mayor reto fue lidiar con un personaje de la talla de Darth Vader como villano de su serie. “Es intenso tener a un personaje tan icónico, y luego dirigiéndole y haciendo nuevas escenas con él. Así que recuerdo al pobre Ewan frente a él diciendo ‘¿qué soy en comparación con él ahora mismo?’. Pero sé que Vader casi forma parte de nuestra conciencia, porque todos lo hemos tenido tanto tiempo en nuestras vidas que verlo en el set es muy especial. Es algo conmovedor”.

