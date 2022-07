El creador de 'The Boys', contra las series concebidas como "películas de 10 horas"

Antes de adaptar The Boys para Amazon partiendo de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, Eric Kripke era un nombre conocido por la audiencia televisiva, al estar detrás de una serie tan exitosa como Sobrenatural. Según terminó esta longeva ficción, Kripke invitó a su protagonista Jensen Ackles a unirse a The Boys (y así le hemos visto esta tercera temporada como Soldier Boy), una vez su experiencia en The CW, en tanto a televisión convencional, le ayudaba de forma considerable con la producción streaming. Es esta experiencia lo que acaba de motivar un tremendo speech contra los creadores que no entienden que el modelo seriado es distinto del cine, en una entrevista con Vulture.

Es lo más común: cuando una serie se presenta con una cierta escala, o vinculada a una rutilante propiedad intelectual, toca esperar que su guionista o director defienda ante los medios que no es una serie, sino una película de X horas. Eso a Kripke le enfurece: “Lo malo del streaming es que muchos cineastas que trabajan aquí no han surgido necesariamente del funcionamiento de estas plataformas”, explica. “Están más cómodos con la idea de que pueden darte 10 horas en las que no pasa nada hasta la octava hora. Personalmente eso me vuelve jodidamente loco”. Críticas de este tipo se han vertido en torno a títulos como Obi-Wan Kenobi o buena parte de las series de Marvel Studios destinadas a Disney+, de Falcon y el Soldado de Invierno a la reciente Ms. Marvel.

“Como trabajador de una cadena que tenía que mantener a la gente interesada 22 putas horas al año, no tuve la ventaja de decir ‘oh, aguanta y no te preocupes’”, prosigue Kripke recordando su estancia en The CW. “Los críticos te dirán que es en el episodio 8 donde realmente pasan cosas. O cualquiera dirá ‘bueno, realmente estoy haciendo una película de 10 horas’. ¡Vete a la mierda! No, no lo hagas. Haz un programa de televisión. Estás en el negocio del entretenimiento”. Kripke ha preferido no dar ejemplos directos (por muy inevitable que sea recordar cuando Cahiers du Cinema consideró a Twin Peaks: The Return como la mejor película de 2019), para aclarar las diferencias entre modos de producción.

“Tienes que saber hacer dos cosas: tener escrita la mayoría de los guiones escritos antes de rodar, y tener todos los episodios terminados antes de llevarlos a emisión”, recuerda sobre trabajar en Sobrenatural. “Hay ventajas logísticas a las que sería imposible renunciar porque puedes tener una obra coherente de una forma imposible en la televisión convencional. Ya se ha emitido, has lanzado los episodios. Estás encerrado, pasa todo el tiempo. Andamos filmando el episodio 7 y descubrimos que hay una historia distinta que necesitamos. Todavía tenemos tiempo de volver a rodar el episodio 1 e introducirlo”.

La producción streaming tiene, pues, unas ventajas innegables, pero Kripke aboga por que sean aprovechadas en función a hacer una serie que entretenga de principio a fin, y no busque emular el ritmo del cine. Porque, para eso, ya está el cine. De este modo, el showrunner ha recibido encendidas alabanzas por sus tres temporadas de The Boys (confirmada ya una cuarta), y es de esperar que mantenga su política ejerciendo de productor ejecutivo en Gen V, spin-off universitario de la serie de Amazon que ayer desveló sus primeros detalles.

