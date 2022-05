El creador de 'La que se avecina' desmiente el despido de Loles León

Después de la salida en la temporada 13 de varios de los personajes más célebres en La que se avecina, los rumores apuntaban a que la última en irse sería Loles León. Muchos se atrevían incluso a señalar el despido de la actriz para esta nueva etapa. Un hecho que ha querido desmentir el propio Alberto Caballero, señalando el regreso del personaje de Menchu en los nuevos episodios.

El showruner de la ficción compartía una foto desde el rodaje de la ficción junto a Loles León. "Que me dice Loles que algún indocumentado ha publicado en algún medio que la hemos despedido de La que se avecina. A mi suegra que no me la toque nadie", señalaba Caballero.

Que me dice Loles que algún indocumentado ha publicado en algún medio que la hemos despedido de #LQSA. A mi suegra que no me la toque nadie. pic.twitter.com/r2YhYGJrBU — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) May 11, 2022

Cara de ocho de la mañana, pero felicidad máxima: hemos empezado a grabar #LQSAT13. Estoy hasta nervioso. pic.twitter.com/3ydCaW5QzD — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) May 3, 2022

Loles León se incorporó en la novena temporada como la madre de Yolanda Morcillo (Miren Ibarguren), la actriz que mantiene actualmente una relación sentimental con el creador. De ahí la alusión a la suegra.

Una relación fructífera tras 'Aquí no hay quien viva'

El runrún sobre la salida de la actriz surgía después de que su presencia no fuera confirmada en la nueva temporada. Una renovación in extremis que llegaba tras el exitoso desembarco en Amazon Prime Video. Hay que recordar que la actriz salía abruptamente de Aquí no hay quien viva, la anterior serie de los Caballero, donde interpretaba a Paloma Cuesta.

La propia intérprete explicaba estos meses que su salida no tenía que ver con los hermanos Caballero, sino con su tío, el productor José Luis Moreno. "No había un dinero estupendo, pero ninguno de los que estábamos allí cobramos nuestro caché. Yo entré con unas condiciones con Moreno, diciendo: 'si hay más capítulos, pues cobraré mi caché, ¿vale?". Un acuerdo que nunca llegó a cumplirse.

Este traspiés no impedía que León retomara el contacto con Laura y Alberto Caballero para regresar en La que se avecina. Tras ser renovada por tres temporadas más, la serie protagonizada por los vecinos de Montepinar traerá numerosas novedades en los nuevos episodios, entre ellas una mudanza a un nuevo edificio.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.