El creador de 'El juego del calamar' abre la posibilidad al regreso de esta actriz

El juego del calamar fue la gran sorpresa de series el pasado año. La serie de producción surcoreana tomó el relevo de Parásitos para enseñar violencia descarnada, algo de crítica al sistema de clases y de paso un entretenimiento desenfrenado. De ahí que se convirtiera en el gran éxito de Netflix, que sin embargo aún no ha confirmado si habrá segunda temporada y cuándo.

Mientras tanto, la serie sigue cosechando premios como reconocimiento a su primera temporada. Esta semana fue el turno de los PGA Awards, los premios que entregan el sindicato de productores en Hollywood. A la gala acudieron varios miembros de la serie, entre ellos su creador y showrunner, Hwang Dong-hyuk. Y, como no podía ser de otra manera, este fue preguntado acerca de la segunda temporada y si estaba preparando ya algo para ella.

"Habrá juegos más grandes, es todo lo que puedo decir. Todavía estoy pensando y recopilando las ideas para la segunda temporada, pero no he empezado a escribir", reconocía el surcoreano, quien posteriormente fue preguntado si los personajes iniciales volverían, aunque fuera en forma de flashback (como ha sucedido en otras series como La casa de papel): "No, porque la mayoría están muertos. Pero ya se me ocurrirá algo para traer a algunos de vuelta", comentaba entre risas el director.

Y entre ellos aparecía el nombre de HoYeon Jung, la actriz surcoreana que da vida a Kang Sae-byeok y se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans. De ahí que cuando HoYeon se dejara ver en la misma gala de los PGA, el showrunner fuera preguntado por cómo podría hacerla regresar. "Digamos que tal vez tiene una hermana gemela, ya lo veréis", lanzaba al aire Hwang Dong-hyuk. Un guante que además era recogido por la actriz de esta forma: "Podría cambiar mi color de pelo. Vamos a hacer un poco como la cirugía plástica", añadía entre risas. ¿Será una simple broma o realmente veremos el regreso de la actriz en caso de haber una segunda temporada?

