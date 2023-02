'El consultor': Christoph Waltz despunta como sociópata en el ecléctico thriller de Prime Video

[Este artículo contiene SPOILERS de 'EL CONSULTOR']

Cuando pensamos en el oscarizado actor alemán Christoph Waltz, a muchos se nos viene a la cabeza su memorable papel como Hans Landa en Malditos bastardos. Es por esto que, cuando lo vemos de nuevo en la pantalla encarnando a un absoluto sádico y sociópata, nos resulta de lo más orgánico y satisfactorio.

Esto es exactamente lo que nos brinda la nueva serie de Prime Vídeo, El consultor, una oportunidad de ver a Waltz desenvolverse como nadie entre dos géneros -thriller y comedia- ofreciendo en todo momento una interpretación sublime.

Tras un trágico suceso que parece amenazar con la continuidad del negocio de CompWare, una empresa de videojuegos para el móvil, aparece Regus Patoff, un consultor que asegura estar autorizado para gestionar el negocio y garantizar su supervivencia. Su extravagante forma de actuar -casi como si fuera un extraterrestre- y sus despóticas exigencias, trastocarán todos los aspectos de la vida de sus empleados.

Nat Wolff (Mortal, Ciudades de papel) y Brittany O'Grady (The White Lotus) acompañan a Waltz dando vida a los coprotagonistas de esta historia, dos empleados y buenos amigos, que sufrirán más que nadie las consecuencias de la llegada de Patoff, tanto en su vida profesional como en la personal.

Tony Basgallop (Servant) es el creador de la serie, adaptación de la novela -del mismo nombre- de Bentley Little, que ha contado con la dirección de Charlotte Brändström, Daniel Attias y Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión).

El diablo le hizo hacerlo

Ciertamente hay mucho de diabólico en Regus Patoff, empezando por su ambigua naturaleza, que nos hace pensar que es algo más que un humano. Si algo destaca en su personalidad es su absoluta indiferencia por las reticencias de sus empleados cuando se trata de saltarse las normas e ir más allá de lo que se puede considerar moral.

Desde detonar una batalla por las oficinas en el área directiva hasta hacer a Craig cómplice de secuestro y presionar a Elaine para que orqueste la liberación de un elefante salvaje, el consultor está dispuesto a hacer lo que sea por salvar a la empresa.

Christoph Waltz en 'El consultor' Cinemanía

Casi como un Charles Manson en traje, consigue que los demás se ensucien las manos por él en pro de una causa, el eterno resplandor de la memoria del señor Sang. A lo largo de sus ocho capítulos, llevará al límite a sus empleados, buscando la excelencia bajo presión. Solo de este modo podrá salvar la empresa y dar por zanjado su trabajo.

Puede parecer un argumento algo simple -y en parte lo es- pero la interpretación de Christoph Waltz dando vida a este tiránico y maquiavélico personaje, así como la tensión que consigue construir alrededor de las relaciones entre personajes, hacen que merezca la pena ver la serie.

Un thriller bien logrado, una comedia demasiado sutil

La atmósfera mantiene siempre un toque kafkiano e incluso surrealista. Regus llega un buen día a la oficina y sin más comienza a dirigirla, sin tener ni idea del negocio y sin un poder real. Esto, aunque obvio, pasa todo el tiempo desapercibido para sus empleados. Llega, revisa las cuentas, despide a unos cuantos trabajadores y comienza a poner en práctica sus poco ortodoxos métodos.

Sin embargo, el personaje, aunque por lo general, oscuro y amenazante, tiene mucho de cómico. Sus habilidades sociales son de lo más erráticas: puede ser un conversador encantador, despedir a alguien porque no le gusta su olor y pedir extraños favores a sus empleados a las tres de la mañana. Este comportamiento tan fuera de lugar es lo que marca los momentos cómicos durante la serie.

Christoph Waltz en 'El consultor' Cinemanía

El problema es que quizás lo hace de una forma demasiado tímida. De acuerdo, es un thriller, pero estirar esa comedia hasta conseguir alguna que otra carcajada entre tanta tensión hubiese elevado y mucho el nivel. De hecho, en una primera instancia, la serie se presentaba como una mezcla de ambos géneros, y aunque es cierto que la mezcla está ahí, el resultado solo sabe a uno de los ingredientes.

La actuación de Waltz es brillante en este sentido, porque posibilita esos toques cómicos que se agradecen tanto, para descargar de vez en cuanto la tensión agobiante de la historia. Sin embargo, la música no acompaña del todo y esto produce en el espectador una sensación extraña, casi como para preguntarse si lo que está viendo es un chiste o no. Además, el humor negro y surrealista, al más puro estilo Fargo, puede no resultar demasiado evidente.

Conclusión final

“Peros” aparte, lo cierto es que como thriller funciona muy bien y nos mantiene atentos al misterio que rodea la persona de Patoff. ¿No existe? ¿Es humano? ¿Qué pasa con las amputaciones de miembros en Rusia? ¿Y el club social que desaparece? ¿De verdad conduce todos los días hasta una colina para hacer “sus necesidades” en un baño portátil?

Nunca llegamos a comprenderlo todo sobre este personaje y eso puede frustrar a muchos espectadores, pero maravillar a otros tantos. La única recomendación posible aquí es mantener la mente abierta y disfrutar del espectáculo que ofrece el grandioso Waltz.