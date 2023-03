¿De qué te suena Gabriel Basso, el protagonista de 'El agente nocturno'?

Nueva semana, nuevo fenómeno de Netflix. El agente nocturno, thriller policíaco en torno a una conspiración gubernamental que firma Shawn Ryan (Timeless, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson), se ha convertido en los últimos días en la serie más vista de la plataforma.

La historia, sacada de la novela de Matthew Quirk, sigue a un agente del FBI de bajo nivel que trabaja en el sótano de la Casa Blanca como encargado de responder un teléfono que nunca suena. Hasta que, un día, sí lo hace. Todo ello desencadena una serie de sucesos en un complot vinculado con el Despacho Oval.

Gabriel Basso (Misuri, 1994) es quien da vida a Peter Sutherland, el protagonista de la ficción. Pese a no haber alcanzado la treintena, el norteamericano ya cuenta con un extenso currículum que abarca más de 25 años y en el que se aglutinan varios títulos reconocibles.

Prodigio adolescente

'Hillbilly, una elegía rural' Cinemanía

Basta con echar un vistazo a su ficha en IMDb para darse cuenta de que Basso supo desde joven que lo suyo podía ser la actuación. En 2009, con 15 años, fichó por la serie de terror Ghost Town, en la que coincidió con Annabelle Wallis.

A partir de entonces, compaginó cameos en ficciones como el fenómeno de Nickelodeon iCarly (2009) con participaciones en producciones tan ambiciosas como Super 8 (2011). Bajo la dirección de J.J. Abrams, se metió en la piel de Martin, uno de los niños que se sumaba al rodaje de la película de zombis.

En 2013, protagonizaría Los reyes del verano, producción independiente firmada por Jordan Vogt-Roberts (Kong: La isla Calavera) sobre tres amigos entregados a la vida salvaje en una cabaña en el bosque. Otra interpretación reconocida se la debe al filme Luchando por un sueño (2016), una introducción en la lucha libre de los años 70.

Antes de ponerse al frente de El agente nocturno, compartió créditos con Amy Adams en Hillbilly, una elegía rural, también con la marca Netflix. En ella, daba vida a J.D. Vance, el ex-marine obligado a regresa a casa para lidiar con su madre (Adams).

Actor y artista

Hermano de las también actrices Alexandra y Annalise Basso, Basso tiene una hija de 3 años y quiso ser jugador de fútbol antes que actor. Eso sí, pese a que la industria pudo más, la actuación no es su única pasión artística.

Tal y como recoge Hollywood Life, también es ilustrador. "Si la actuación no funciona, aunque espero que lo haga, haré diseño gráfico o algo así", afirmaba en 2011. Por lo pronto, ha conseguido compaginar ambas disciplinas y muestra sus ilustraciones en la cuenta de Instagram @son.sonofnone. Entre sus célebres compradores, está Keanu Reeves.

Tras el éxito de El agente nocturno, no le van a faltar las ofertas a Basso. En el horizonte tiene por lo pronto los estrenos de Trigger Warning, un filme de acción y suspense dirigido por Mouly Surya; y The Strangers, la película de terror protagonizada por Madelaine Petsch (Riverdale). No le perderemos de vista.

"Vuelta a las alcantarillas".

"Mi arte oficialmente adorna las salas de una leyenda. Todo mi amor a este hombre por confiar en mí con un lápiz".

"Diversión".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.