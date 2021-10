El actor que interpreta al jugador 001 explica cómo le ha cambiado la vida 'El juego del calamar’

El juego del calamar ha cambiado por completo la vida de los actores surcoreanos que protagonizan la serie. Un hecho que ha provocado el aumento de su presencia en las redes sociales y las constantes llamadas de los medios para hablar con ellos. De esta forma, el actor O Yeong-su (el jugador 001) acudía al programa de televisión How Do I Play, donde explicaba cómo es ahora la fama tras el triunfo de la ficción en todo el mundo.

“Me siento como si estuviera flotando en el aire. Esto me ha hecho pensar que necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme en este momento", ha señalado O Yeong-su. “Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y, como no tengo un gerente que me ayude, me resulta difícil manejar el volumen de llamadas y mensajes que he estado recibiendo, por lo que mi hija me ha estado ayudando”.

El actor de 77 años no cuenta también ha reflexionado sobre el papel de la fama. “Ahora cuando salgo a un café o a algún lugar así, tengo que ser consciente de cómo me ven los demás y esto me hizo pensar que ser famoso también es complicado". Una popularidad que le ha afectado en su día a día, terminando con su privacidad y despertando un debate en las redes sociales sobre el límite hacia la intimidad de las estrellas, y la confusión de los occidentales con la gente asiática.

yall need to stop going up to random asian people and calling them a squid game character https://t.co/cyqjOa0BAS — em (@emilyIina) October 25, 2021

"Debéis dejar de acercaros a los asiáticos al azar, llamándolos como personajes de El juego de calamar".

Una dilatada carrera

O Yeong-su cuenta con más de seis décadas en diversas producciones de cine y televisión, como él mismo señala. Una trayectoria como actor y guionista de títulos entre los que encontramos Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera, ¿Cómo juegas? o God of War.

Sin embargo, ninguna ficción le había causado una transformación vital tan importante como El juego del calamar, que ha roto récords en todo el mundo. Una victoria que, pese a todo, toma con recelo. “Nuestra sociedad a menudo solo reconoce el primer lugar, como si todos los demás no importaran. Como si solo existiera el primer lugar y el segundo lugar no tuviera sentido”. En pleno auge de la serie, el actor aún no ha confirmado si Netflix se ha puesto en contacto con él para una posible segunda temporada, a pesar del final de su personaje en la serie. El fenómeno no ha hecho más que comenzar.

