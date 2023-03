El actor Pedro Pascal cuenta lo afortunado que se siente de participar en producciones como 'The Mandalorian'

El actor chileno Pedro Pascal ha contado en este última gala lo agradecido que se siente al haber podido participar en producciones tan exitosas como 'The Last Of Us' y 'The Mandalorian'.

Esta nueva temporada, protagonizada por Pedro Pascal ya se encuentra disponible en streaming, aunque los capítulos se irán estrenando de forma semanal. Esta producción forma parte del universo de Star Wars.

Como el popio actor ha reconocido hay mucho trabajo detrás de estas producciones y se siente muy afortunado de poder aportar parte de él. "Estoy muy ilusionado de que por fin podáis verla porque la gente lleva esperando esta tercera temporada mucho tiempo'.