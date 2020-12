Eduard Fernández ('30 Monedas'): "El bien y el mal existen para poder elegir"

En 30 monedas, la serie de Álex de la Iglesia interpreta a un sacerdote rural, antiguo exorcista, que se enfrenta a fenómenos sobrenaturales junto a Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. Veamos lo que tiene que decirnos sobre este sacerdote que reparte todas las variedades de ostias.

Con permiso de Millán Astray (Mientras dure la guerra), el Padre Vergara es tu caracterización más extrema. Está entre Luis Tosar y el Profesor Bacterio. ¿De quién fue la idea?

[Risas] Álex ya lo tenía dibujado, y lo creó Lolita Gómez, que cada día me tenía dos horas y media en maquillaje. Iba rapado, pero la barba era postiza. Es verdad que tiene algo de cómic, pero también algo más profundo.

También es tu papel más físico. ¿Sigues en forma?

Sí, me entrené tres meses con un culturista, Dídac Rodríguez, que me ayudó un huevo. Aunque he rodado Mediterráneo, donde hago del fundador de Open Arms, Òscar Camps, y al final del rodaje me dejé un pelín.

Siempre llega un momento en el que toca hacer de cura. ¿Te has vuelto más espiritual?

Ya había hecho de cura progre, Pere Casaldàliga, en una miniserie para TV3 (Descalç sobre la terra vermella, 2013). Pero este es un cura de Álex de la Iglesia, que va con pistolas por la vida. En cuanto a mí, creo en el misterio, en que hay algo más allá a lo que es difícil poner nombre.

Si el Mal forma parte del plan divino, entonces, ¿por qué estaríamos obligados a hacer el Bien?

Es verdad que si Cristo le pidió a Judas que lo traicionara ahí hay una contradicción que puede parecer amoral. Pero igual el Bien y el Mal existen para poder elegir libremente, y no joder al vecino con goteras [risas].