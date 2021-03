Edie Falco será Hillary Clinton en ‘Impeachment: American Crime Story’

La agenda de Ryan Murphy acostumbra a estar apretadísima (y más desde que firmó aquel contrato millonario con Netflix, que ya ha cristalizado en The Prom, Ratched o Hollywood, entre otros títulos), pero el atribulado showrunner mantiene su idea de darle continuidad a la antología American Crime Story en FX. Así, tras The People v. O.J. Simpson y El asesinato de Gianni Versace, la nueva entrega de esta antología se ocupará del escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky, en Impeachment: American Crime Story.

En torno a esta ficción ya conocíamos a buena parte del reparto: Clive Owen como Bill Clinton, la Beanie Feldstein de Súper empollonas como Monica Lewinsky, Sarah Paulson como Linda Tripp (responsable de las grabaciones que cimentaron el caso), Annaleigh Ashford como la abogada Paula Jones, y Billy Eichner como el periodista Matt Drudge. Faltaba por confirmar quién interpretaría a alguien tan importante en esta historia como la Primera Dama Hillary Clinton, y Collider acaba de desvelarlo.

Así, la esposa de Bill Clinton y posterior candidata a la presidencia de EE.UU. tendrá el rostro de Edie Falco, actriz conocida por encarnar a Carmela en Los Soprano y protagonizar Jackie. La principal fuente que maneja Impeachment es A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal that Nearly Brought Down a President, libro de Jeffrey Toobin que fue publicado apenas un año después de que Clinton fuera sometido a este proceso, y que parece estar lo suficientemente actualizado como para que Murphy beba de él.

Impeachment aún no tiene fecha de emisión en FX, y en lo que se refiere a Murphy ya está embarcado en la gestación de American Horror Stories, Halston (basada en la vida del diseñador Roy Halston Frowick) y otra miniserie centrada en la vida del asesino Jeffrey Dahmer.