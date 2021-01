Dwight descubre ‘Matrix’ en una escena inédita de ‘The Office’

La versión estadounidense de The Office se despidió en 2013 con nueve temporadas y un fandom que no haría sino aumentar en los años siguientes. En España han sido muchos los que han redescubierto la serie de Greg Daniels gracias a su presencia en el catálogo de Amazon Prime, mientras que dentro de EE.UU. también ha contado con un estado de salud excelente vía streaming. Este 1 de enero, concretamente, The Office ha vuelto oficialmente “a casa”, lo que significa que desde ahora formará parte de Peacock, la plataforma de NBCUniversal que debutó el verano pasado (y de cuyo desembarco en España, como viene siendo habitual, aún no se tiene noticia).

Con motivo de este cambio de localización, NBCUniversal ha revelado una secuencia inédita de The Office, que en su momento nadie pudo ver por decisión de los responsables, que no querían extender tanto el metraje. Vista dicha escena, resulta complicado ponerse en sus cabezas: se trata de un sketch divertidísimo con todo lo que amamos de la serie, en el que Dwight (Rainn Wilson) vuelve a sufrir una elaboradísima broma por parte de Jim (John Krasinski) y Pam (Jenna Fischer). En este caso, la jugarreta pretende hacer creer a Dwight que lo contado en Matrix es cierto, y que puede volver al mundo real si elige la pastilla correcta, roja o azul.

Dwight conversa sobre esto con su Morfeo particular, que aquí imita Hank (interpretado por Hugh Dane, a quien le está dedicado el vídeo tras su fallecimiento en 2018). Para sorpresa de Jim y Pam, Dwight no toma la decisión esperada, echando a perder la broma con hilarantes resultados. Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.