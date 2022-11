Así es 'Dulceida al desnudo', la docuserie para conocer el lado más íntimo de la influencer más famosa del país

Probablemente sea la influencer más famosa del país. Dulceida, álter ego de Aida Domènech, lleva más de trece años creando contenidos en redes sociales y, gracias a ello, ha logrado levantar un pequeño imperio. Ahora tiene 33 años, pero apenas había alcanzado la mayoría de edad cuando abrió un blog de moda donde compartía sus estilismos.

En aquel momento, la badalonesa curraba en Zara. Si sus padres le regañaban por pasar tantas horas al día delante de la pantalla, ella les decía que estaba trabajando. “Cuando empecé, no había nadie, éramos cuatro chicas sacándonos fotos”, comentó. “Recuerdo el primer día que tuve 3.000 visitas y flipé. No buscaba nada porque no existía. He ido creciendo a la vez que las redes. Supongo que he estado en el momento y en el sitio oportuno”.

En enero de 2013, Dulceida subió su primer vídeo a YouTube. A partir de ese momento, comenzó a compartir con la gente sus trucos de belleza y moda, pero también aspectos personales como sus preocupaciones cotidianas o su bisexualidad. “Cuando conté que estaba enamorada de una chica, sentía muchísimo miedo. No tenía ningún tipo de referente, y era como ‘Venga, me lanzo a la piscina y que pase lo que pase’. Y luego fue increíble”, asegura en Dulceida al desnudo, una docuserie sobre su vida y carrera que Prime Video ha estrenado en exclusiva en España.

Dulceida y el dinero

La naturalidad y la cercanía que transmite a sus seguidores (hoy día superan ya los tres millones en Instagram) han servido para que las marcas de moda más importantes de la industria conviertan a Dulceida en su embajadora. “Hay personas que hacen estas cosas únicamente por dinero y yo creo que este es un trabajo que hay que cuidar”, señaló en una entrevista.

“Porque si el público te sigue, es porque cree en ti y si tú lo engañas, lo engañas y lo engañas, al final, va a dejar de creer. Es fácil tener seguidores, pero no tener un contenido diferente, especial y crear credibilidad”, afirma.

Las claves de su éxito forman parte del guion de Dulceida al desnudo, donde, a lo largo de cuatro capítulos, varias personas del entorno más cercano de la influencer desvelan su lado más íntimo. “Ella es pionera en muchas fórmulas que utilizan ahora muchas creadoras de contenido”, asegura su representante, Cintia Castañeda.

“A Aída lo que más le gusta es hacer su propio contenido, ese contenido que no tiene una marca detrás. Al final, ella está haciendo eso para sus seguidores, porque de ahí no saca ningún beneficio económico”, explica.

El renacer de Dulceida

La narración de la docuserie arranca en la época de resurgimiento personal de Dulceida, que en 2021 pasó una mala racha tras anunciar públicamente su separación de Alba Paul, con la que se había casado cinco años antes. “Las dos nos sentíamos muy desatendidas por la otra”, confiesa. “Creo que somos dos personas que necesitamos mucha atención, y no nos la estábamos dando. La costumbre hizo que eso se apagara de alguna manera, aunque para mí no esté apagado, ni se apagará nunca”.

Pero la serie, dirigida por Alberto Oliva, no se recrea en el dolor, y dedica buena parte del metraje a registrar los quehaceres cotidianos de una mujer que, gracias a la devoción de sus fans (y a la fidelidad de sus haters), lleva más de una década viviendo de su nombre en las redes.

Antes de convertirse en celebridad, y según ha contado ella misma, Dulceida fue una adolescente “loca y rebelde” que quería estudiar interpretación pero “no tuve paciencia para acabar la ESO a su tiempo”. Después, sentó la cabeza y comenzó a sentir el deseo de ser madre.

“Cuando sea madre, les quiero transmitir a mis hijos lo mismo que me han transmitido a mí mis padres y mi abuela”, cuenta. “Creo que lo más importante es que me han educado en la libertad, en dejarte ser lo que tú quieras ser y como tú quieras ser. Han estado ahí a mi lado, pero me han dejado caerme y levantarme yo sola”.

Dulceida y el esfuerzo

Asimismo, la famosa prescriptora de opinión afirma frente a la cámara ser consciente de lo mucho que cuesta ganar el dinero. “En mi casa, cuando yo nací, [mis padres] iban muy bien de dinero. Luego vivieron la crisis que vivió media España, y lo pasamos bastante mal”, comenta sobre sus progenitores, una contable y un instalador de aire acondicionado que más de una vez se fueron a dormir sin cenar para que su hija sí pudiera hacerlo.

“Creo que eso es una lección que nos dio la vida”, explica su madre, Ana Pascual. “Ahora yo siempre le recuerdo: ‘Aída, estás en la cima, pero sabes lo que te puede pasar, porque lo has vivido. En un momento dado se puede ir todo y te puedes quedar sin nada’”.

De momento, su negocio va viento en popa. De hecho, Pascual y su hija crearon hace ya un lustro la agencia de representación In Management, que entre otras cosas gestiona su marca de ropa, Dulceida Shop, y el festival de música ideado por la influencer, Dulceweekend.

“Yo tengo a personas que se encargan de cada línea de trabajo y en un ámbito muy familiar. Si algo nos diferencia es eso, la familiaridad. De hecho, el administrador general de la empresa es mi sobrino Jordi”, aseguró la madre de la influencer, quien hace unos días sopló sus 33 velas y lo celebró, por todo lo alto, alquilando para ella y los suyos el Bingo Las Vegas de Madrid.

Porque el dinero no dará la felicidad, pero, como bien dijo Woody Allen, produce una sensación tan parecida que sólo un auténtico especialista podría reconocer la diferencia.