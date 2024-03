La docuserie que revela los abusos sexuales que sufrió Drake Bell en sus primeros años con Nickelodeon

La industria audiovisual es un lugar que, en ocasiones, puede ser muy hostil. Especialmente para aquellas personas sin experiencia profesional y, sobre todo, para los menores de edad. Son muchos los casos de abuso y acoso sexual que han sufrido numerosos jóvenes, y ahora una nueva docuserie pretende contar la verdad sobre algunos de estos sucesos. Se llama Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y será estrenada el próximo 17 de marzo por el canal de televisión Investigation Discovery.

Uno de testimonios que se recogen es el de Drake Bell, al que muchos conocieron en la comedia adolescente Drake & Josh. Antes de protagonizar esta sitcom junto a Josh Peck, el joven Drake formó parte del reparto El show de Amanda, otra serie de Nickelodeon. Allí coincidió con Brian Peck (no tiene relación familiar con Josh Peck) y comenzó su pesadilla.

Aquel hombre trabajaba para el canal de televisión como entrenador de diálogos, y así pudo establecer contacto con Bell. El actor, ahora de 37 años, recuerda con horror lo que sufrió cuando era un adolescente: ¿Por qué no piensas en lo peor que alguien puede hacerle a otra persona como un abuso sexual? Eso responderá a tus preguntas. No sé cómo describirlo, no fue un caso aislado".

El intérprete fue aquel adolescente anónimo que denunció a Brian Peck en 2003 y que lo condujo a cumplir una pena de 16 meses de prisión. Pero al principio, Bell no sospechó de la verdadera naturaleza del abusador. Conectaron rápidamente por sus intereses mutuos, aunque ahora piensa que todo fue calculado. Por otro lado, Joe Bell, su padre, comenzó a sospechar porque ambos pasaban mucho tiempo juntos.

Joe no comprendía que Brian acompañase casi todo el tiempo a su hijo, incluso en los vestuarios. O que le tocara el brazo más de la cuenta cuando le explicaba alguna frase del diálogo. No dudó en transmitir sus preocupaciones al resto del equipo, pero la respuesta que recibió por parte de una productora no fue la que esperaba. "Ella me dijo: 'No sé si lo sabes o no, pero Brian es gay. Puede que seas homófobo y no entiendas que es un hombre sensible y propenso al contacto'. Tuve que aceptar lo que dijo, pero seguía sin verlo normal, así que se lo dije a más gente del set. Me condenaron al ostracismo, así que me eché para atrás".

Las cosas fueron a peor

Después de que Drake Bell consiguiera su propia serie, Drake & Josh, la relación con su padre se resquebrajó. Brian Peck convenció al joven de que Joe, por aquel entonces su manager, quería aprovecharse de él y quedarse con el dinero. "Viniendo de alguien como él, tuve que creerle por los años que llevaba en el negocio, debía saber más que nosotros", explica el actor en la docuserie.

La relación entre los padres de Drake, ahora divorciados, también se deterioró. Brian convenció a la madre para que permitiera que Joe dejase de ser el manager. Posteriormente, consiguió que ella dejara a su hijo quedarse a dormir en su casa para que le llevara a los castings.

"Estaba durmiendo en el sofá como siempre, y me desperté. Abrí mis ojos y ahí estaba él, abusando sexualmente de mí. Me congelé y me quedé completamente en shock, no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar. Tampoco sabía cómo salir de esa situación", recuerda Bell, que no se veía capaz de llamar a su madre y tampoco tenía coche ni licencia para marcharse, porque tenía 15 años en aquel momento.

El actor no supo cómo escapar ni renunciar a ir a casa de su abusador más veces, porque no podría contestar a las preguntas que le harían. Además, Brian se mostró arrepentido y prometió que no volvería a pasar. Luego, logró convencer a la madre para que se quedara más veces a dormir con él, con la excusa de llevarle a más audiciones. "Y entonces empeoró más, y más, y más. Estaba atrapado. No tenía ninguna forma de salir. El abuso se extendió mucho y llegó a ser brutal", lamenta Drake.

El final de la pesadilla llegó cuando Bell comenzó una relación. La madre de su novia comenzó a sospechar de Brian y animó al joven a sincerarse sobre lo que había vivido. Posteriormente, informó a su propia madre y a la policía, dando inicio a la investigación policial. "Tuve que ser muy detallado sobre todo lo que me hizo y contárselo a dos extraños. Lo peor fue cuando me pidieron que llamara a Brian para conseguir que confesase lo que había hecho", explicó el intérprete.

Brian Peck fue arrestado en 2003 y condenado por abuso de menores un año después. No refutó los cargos por realizar actos lascivos con un joven de 14 o 15 años, y por mantener sexo oral con un menor de 16. Fue sentenciado a 16 meses de prisión y registrado como delincuente sexual.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.