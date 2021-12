Dos nuevas mujeres acusan a Chris Noth de agresión sexual

Al poco de que HBO Max estrenara And Just Like That, esperado revival de Sexo en Nueva York, unas graves acusaciones han marcado la recepción de la serie. Su destinatario es Chris Noth, intérprete de Mr Big e interés romántico de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), que a través de un artículo de The Hollywood Reporter era acusado de la agresión sexual de dos mujeres anónimas. La primera de ellas dataría de 2004 y se habría producido en el apartamento del actor en West Hollywood, terminando con sangre y varios puntos de sutura. La segunda ocurrió en 2014, tratándose de una periodista a la que conoció una discoteca, y a la que habría forzado igualmente a tener relaciones sexuales.

En consecuencia Chris Noth ha sido despedido tanto de su agencia de talentos, A3 Artists Agency, como de la serie en la que estaba trabajando para CBS, The Equalizer. Todo mientras una tercera mujer da cuenta para el Daily Beast de otra agresión que tuvo lugar en 2010, y paralelamente a que una cuarta haya accedido a dar su nombre para respaldar su lucha correspondiente en los tribunales. Según recoge The Guardian, se trata de Lisa Gentile, cantautora que este jueves declaró que Noth le había forzado en 2002, dentro de su apartamento de Nueva York.

Noth y Gentile se habían conocido cuatro años antes en Da Marino, restaurante de Manhattan del que ambos eran clientes habituales. A lo largo de los meses siguientes compartieron varias conversaciones sobre la música y el mundo del espectáculo, hasta que un día Noth se ofreció a llevarla a casa y le pidió ver su apartamento. Fue entonces cuando empezó a manosearla. “Me estaba babeando por todas partes y rápidamente me sentí incómoda”, recuerda Gentile. “Se volvió más agresivo, puso ambas manos sobre mis pechos y comenzó a apretarlos con fuerza por encima de mi camiseta. Intentaba que se detuviera, y entonces él empujó mis manos hacia su pene”.

Durante la conferencia de prensa, Gentile refirió cómo, una vez consiguió apartarlo, “se enfadó muchísimo y empezó a gritar y a llamarme buscona y puta”, para a continuación salir del apartamento. A la mañana siguiente Noth le llamó por teléfono advirtiéndole de que “si alguna vez contaba lo que había pasado la noche anterior, me arruinaría la carrera”. Gentile explica que se ha decidido a hacerlo público ahora para apoyar a las mujeres que se manifestaron antes que ella, y en un intento de impulsar el proyecto de la Ley de Supervivientes Adultos dentro del estado de Nueva York.

Si esta ley prospera, las víctimas de abuso sexual podrían emprender medidas legales contra los agresores aun cuando el delito hubiera prescrito por el paso de los años. Es el caso de Gentile, al haber transcurrido casi dos décadas del suceso. “Deberíamos poder acudir a los tribunales para que el señor Noth rinda cuentas por lo que hizo”, sostiene Gentile, que cree que es “hora de que la ley cambie” y ya ha buscado la representación de la abogada Gloria Allred, que denuncia cómo los tribunales le han cerrado la puerta en las narices a su clienta.

Un caso que va para largo

Las acusaciones contra Chris Noth ya han obtenido el apoyo de las tres protagonistas de And Just Like That: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. “Lisa y yo agradecemos sus palabras de apoyo. Y ahora instamos a Sarah, Cynthia y Kristin a que pasen a la acción”, ha declarado Allred, en espera de que las actrices colaboren en su lucha por implantar la Ley de Supervivientes Adultos y declaren frente a la Asamblea del Estado de Nueva York. “Su apoyo a esta ley sería importante”. Allred y Gentile esperan, asimismo, reunirse pronto con la gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, para abordar el proyecto de ley.

Más allá de las cuatro mujeres que han acusado a Noth, la tormenta mediática ha redescubierto unos sucesos ocurridos a mediados de los 90, cuando Noth triunfaba por su papel en Ley y orden y estuvo saliendo con la supermodelo Beverly Johnson. Gracias a las pesquisas de Page Six, se han recuperado unos documentos judiciales que revelan que Johnson presentó una orden de alejamiento contra Noth en 1995. “Chris Noth me dio un puñetazo en el pecho y las costillas, dificultándome la respiración y magullándome la cara y el cuerpo”, declaró Johnson entonces.

“El 27 de julio de 1995 me llamó hasta 25 veces amenazando con matarme y destrozarme la cara. Amenazó con matar a mi perro”. La orden de alejamiento acabó saliendo adelante en régimen mutuo (Noth alegó, por su parte, que Johnson también le había golpeado), pero en cualquier caso no hace sino empeorar el historial del actor, que hasta ahora ha negado todos los cargos. “Las acusaciones contra mí realizadas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, declaró Noth al poco de la publicación de The Hollywood Reporter.

“Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salen a la luz estas historias”.

