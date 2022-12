Dónde y cuándo puedes ver ‘FC Barcelona: Una nueva era’, la nueva docuserie sobre el equipo de fútbol

El 14 de agosto de 2020, el Barça sufrió una de las derrotas más dolorosas de la historia del club, con el 2-8 de Lisboa ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions. Un punto de inflexión en la historia del equipo de fútbol. Ahora, la serie documental Barcelona: Una nueva era aborda el proceso de reconstrucción emprendido por el club desde marzo de 2021.

La serie documental, compuesta de cinco episodios, estará disponible en Amazon Prime Video a partir del próximo 28 de diciembre. Una cita que los más futboleros tendrán que apuntar en el calendario para conocer en profundidad a uno de los equipos más aclamados y queridos en todo el mundo.

Esta producción hace un seguimiento a los dos últimos años del FC Barcelona, vistos desde la perspectiva de la propia plantilla. Una época en la que ha sufrido una renovación institucional, después de las elecciones a la presidencia y la llegada a la junta directiva de Joan Laporta.

La nueva docuserie de Prime Video ha sido dirigida por el periodista deportivo Marc Pons Molina y también cuenta con momentos estelares, como la elección de Xavi Hernández como entrenador del equipo, la salida de Leo Messi o la importancia del último 'clásico'.

Producida por Barça Studios, la docuserie Barcelona: Una nueva era abordará el trama sucedido entre la pérdida ante el Bayern y la y la pretemporada 2022/23. Se suma a un extenso listado de docuseries deportivas en la plataforma, que cuenta también con otras como El corazón de Sergio Ramos, Real Madrid, la leyenda blanca, Six Dreams and All or Nothing, MotoGP Unlimited o Sainz: Vivir para competir.

