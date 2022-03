Dónde volver a ver ‘El príncipe de Bel-Air', la serie protagonizada por Will Smith

Después de granjearse una gran fama en sus inicios como cantante de rap, Will Smith incrementaba su fama internacional con El príncipe de Bel-Air. Emitida desde 1990 a 19996, la serie conquistaba al público de todo el mundo con las mejores desventuras sucedidas en la llegada de Will de las calles de Philadelphia al lujoso barrio de Bel-Air.

Las seis temporadas de El príncipe de Bel-Air (que suponen hasta 148 episodios) están disponibles en la actualidad en HBO Max. La plataforma también era la encargada en 2020 del reencuentro de la familia Banks para celebrar su 30 aniversario, como hiciera con otras series icónicas como Friends.

La serie original también contaba con Alfonso Ribeiro (como Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey) y Daphne Reid y Janet Hubert (tía Vivian), sin olvidarnos del inmenso James Avery (tío Phil). Este último fallecía trágicamente en 2013 a causa de un infarto.

El renacer de una serie mítica

Curiosamente, Will Smith llegaba a la serie después de sus malas decisiones con grandes impagos de impuestos, que desembocaron en la búsqueda desesperada de dinero. Esto ocasionaba la firma de un contrato con la NBC para protagonizar la llamada en su versión original The Fresh Prince of Bel-Air, aludiendo a su nombre artístico como The Fresh Prince.

Creada por los showrunners Andy Borowitz y Susan Borowitz, los estadounidenses trabajan en la actualidad en Bel-Air. Se trata del remake de El príncipe de Bel-Air, con el que el joven actor Jabari Banks debutará como protagonista. El trono continúa ocupado.

