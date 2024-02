Es una de las mejores series de Jose Coronado y está disponible en Amazon Prime Video

Jose Coronado lleva protagonizando exitosas series en España desde hace más de tres décadas. Proyectos como Periodistas, Acusados, o la más reciente, Entrevías, sobre la que ya hay alguna pista de su cuarta temporada, han ayudado a cimentar al actor como uno de los grandes rostros de la ficción televisiva en España. Por ello, es muy habitual que las historias en las que ha trabajado el madrileño estén disponibles en las diversas plataformas de streaming.

Si Entrevías se puede ver en Netflix, otra de las grandes series que Jose Coronado, quien ha pedido disculpas por sus comentarios acerca de Carlos Vermut, protagonizó en Telecinco también se puede disfrutar íntegramente en tanto en dicha plataforma como en Amazon Prime Video. Vivir sin permiso se estrenó en la cadena del grupo Mediaset en el año 2018 y se convirtió en un éxito instantáneo, cosechando magníficos datos de audiencia durante las dos temporadas que se emitió en abierto; ahora, casi cuatro años después de su final, se pueden volver a visualizar sus 23 capítulos.

'Vivir sin permiso': narcotráfico gallego a lo 'Succession'

En Vivir sin permiso, Jose Coronado se mete en la piel del empresario Nemo Bandeira, que hizo su riqueza con el narcotráfico, pero que consiguió cambiar su imagen hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos de toda Galicia gracias a una empresa de conservas. Todo cambia cuando le diagnostican Alzheimer y tiene que escoger al heredero de su descomunal imperio a la par que trata de ocultar su enfermedad al resto de la familia.

Sus dos hijos, Nina (Giuilia Charm) y Carlos (un Álex Monner al que recientemente se ha podido ver en La ley del mar) nunca han tenido especial interés por el negocio de su padre, aunque cuando se enteran de que uno de ellos podría heredar la empresa, comienzan a hacer todo lo posible para que demostrar a Nemo que cada uno es el candidato ideal para sucederle, aunque no serán los únicos que quieran tomar el control.

Jose Coronado en una imagen promocional de 'Vivir sin permiso'. Cinemanía

El ahijado y abogado de Nemo, Mario Mendoza (Álex González), no tiene posibilidades de heredar la empresa, ya que la sangre de la familia Bandeira no corre por sus venas. Por ello, inicia un maquiavélico plan para hacerse con todo y no durará en pasar por encima de todo y de todos, incluido su propio padrino, con el fin de conseguirlo.

La adaptación turca de 'Vivir sin permiso'

Tal fue el éxito de Vivir Permiso, una de las series españolas más vistas de Netflix en 2023, que tendrá una adaptación propia en Turquía, después de que la productora ACUNMEDYA haya adquirido los derechos para producirla en el país del Bósforo. Yetkisiz, nombre que llevará la ficción, será la segunda adaptación de la historia de Nemo Bandeira fuera de España, ya que en 2022 ya tuvo su versión italiana: Il Patriarca.

