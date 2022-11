"¡Oye Ferb! ¿Qué vamos a hacer hoy?" Una playa en el jardín, una máquina del tiempo, una montaña rusa gigante… Para este dúo de hermanos, las posibilidades eran infinitas y los límites no existían. Hace 15 años, Disney Channel estrenaba la serie Phineas y Ferb, en la que dos hermanastros aprovechaban sus más o menos 100 días de vacaciones (antes de que llegasen las clases de nuevo) para hacer los planes más disparatados y entretenidos del mundo. Cualquier cosa era posible y todo siempre acababa saliendo bien.

Cada día (o cada episodio), los hermanos de pelo rojo y verde se levantaban con ganas de crear algo nuevo. Sus amigos Baljeet y Buford e Isabella y su grupo de Chicas Exploradoras siempre estaban dispuestos a ayudarlos, para desesperación de su hermana Candace, quien tenía dos únicos objetivos en la vida: descubrir a su madre las disparatadas aventuras de sus hermanos y enamorar a su amado Jeremy. Paralelamente, su mascota, Perry, el ornitorrinco, llevaba una doble vida como agente secreto y luchaba a diario contra su archienemigo, el Dr. Heinz Doofenshmirtz, obsesionado con hacer el mal.

Actualmente, podemos revivir aquel eterno verano lleno de aventuras imposibles en Disney+, donde se pueden encontrar todos los capítulos de la serie, la cual se emitió por última vez en junio de 2015 tras 4 temporadas. Además, la serie contó con cuatro películas, Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión (2011), Phineas y Ferb: Candace contra el universo (2020) Phineas y Ferb: misión Marvel (2013) y La guerra de las galaxias de Phineas y Ferb (2014). Todas ellas pueden verse también en Disney+.

El Dr. Dan Povenmire

Aquellos capítulos de 20 minutos que tenían siempre la misma estructura contenían algunas de las historias más queridas por aquellos que pudimos disfrutar de la época dorada de Disney Channel. ¿Quién no recuerda temazos como Yo no tengo ritmo, Tengo ardillas en las mallas o Basta? Su creador, Dan Povenmire, fue quien escribió aquellas canciones tan pegadizas junto a Swampy March (co-creador de la serie) y el guionista Martin Olson. Además, también fue el encargado de poner voz a Doofenshmirtz en la versión inglesa.

“Me gusta darle a la gente algo que recordar con cariño”, afirmaba en una entrevista para Cinemanía. Y es que el creador de Phineas y Ferb mantiene una relación muy especial con sus fans gracias a las redes sociales. A través de su cuenta de Tik Tok, Povenmire se dedica a contestar las preguntas que le hacen sobre la producción y a contar curiosidades de la serie, desde cómo compuso algunas de las canciones más míticas hasta la primera vez que dibujó a Phineas en un restaurante.

El 12 de agosto de 2022, estrenó su nueva serie, Hamster y Gretel, centrada en la historia de una niña y su mascota. En un viaje en coche, ambas reciben superpoderes de unos alienígenas, lo que no sienta nada bien a su hermano Kevin, quien tendrá que ayudarles a salvar la ciudad de misteriosos peligros. “¡Me gustaría que se convirtiera en parte de sus infancias, de sus adolescencias o de su paternidad!”, contestaba Povenmire a la pregunta sobre qué reacción esperaba del público ante esta nueva etapa, “Creo que es lo que Phineas ha hecho para toda una generación de niños”. Y no le falta razón. ¿Quién, si no, nos habría enseñado cómo se llama la punta de plástico de los cordones?

