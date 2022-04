Dónde ver online 'Love is in the Air', la exitosa comedia romántica turca

Con tan solo 2 temporadas, que conformaban hasta 161 episodios, los espectadores quedaban prendados con la llegada de Love is in the Air (El amor está en el aire) a España. La serie distribuida por Mediaset nos traía así la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin), quienes se transformaban en verdaderas celebridades internacionales.

La serie que contaba con FOX Turquía en su producción llegaba a España a través de Mediaset en 2021. En estos momentos, Love is in the Air puede ser vista a través de MiTele Plus, el apartado premium de la plataforma que puede conseguirse con un pago mensual de 5 euros.

La comedia romántica emitida a través de Divinity suponía el gran bombazo para la cadena de televisión, que alcanzaba altas cuotas de pantalla con la emisión de su desenlace el pasado 12 de noviembre de 2021.

El éxito de Hande y Kerem

Love is in the Air narra la historia de Eda, quien planea terminar sus estudios como arquitecta en el extranjero hasta que se cruza en su camino el empresario Serkan Bolat. Ambos tendrán que hacer un trato para que ella se haga pasar por su prometida a cambio de financiar sus estudios. Dos largos meses en los que ambos pasarán del odio más profundo al amor verdadero.

La serie nos daba a conocer a la actriz turca Hande Erçel, quien había aparecido con anterioridad en Hayat: Amor sin palabras y recibía el premio Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017. Una carrera ligada también al mundo de la moda, donde había sido Miss Turquía en 2012.

Por su parte, Kerem Bürsin lograba el premio al mejor actor en el Seoul International Drama Awards en 2017 por Bu Sehir Arkandan Gelecek. Un reconocimiento que aumentaba su notoriedad en su país de origen y sería la clave para su participación en Love is in the Air. El intérprete visitaba recientemente nuestro país, durante el marco del Festival de Málaga.

La química entre los actores hacía saltar las alarmas sobre una posible relación sentimental entre ambos, que podría haber tenido sus vaivenes durante estos últimos años. Una cercanía de la que poco conocíamos en verdad y a la que parecían poner fin estos meses. Siempre nos quedará su amor en la serie.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.