Dónde ver 'Naruto', el exitoso anime sobre un ninja adolescente

Fue uno de los animes de referencia de los 2000. Aquel chico de naranja y pelo amarillo fue el responsable de que muchos niños jugasen a ser ninjas y soñasen con poseer el poder del Zorro de Nueve Colas. Naruto, la serie japonesa basada en el manga homónimo de Masashi Kishimoto, narra la historia de un niño que, a pesar de llevar dentro el poder del demonio, aspira a convertirse en el líder de su aldea, conocido como el Hokage.

Actualmente, Crunchyroll tiene a disposición las 9 temporadas del anime, aunque las 4 primeras entregas también pueden disfrutarse en la plataforma de Prime Video. Además, en ambas se pueden encontrar algunas temporadas de la secuela Naruto: Shippuden (17 temporadas en Crunchyroll y 4 en Prime Video).

Asimismo, los primeros 28 capítulos de la segunda secuela, Boruto: Naruto Next Generations, se encuentran disponibles en Crunchyroll, mientras que las once películas derivadas del anime todavía no están disponibles en ninguna plataforma.

Anime, secuelas y películas

Basado en la mitología animal asiática, la historia de Naruto da comienzo años después del ataque del Zorro de Nueve Colas a la Aldea Oculta de la Hoja, durante el que gran parte del pueblo fue asesinado, entre ellos los padres de Naruto. Para salvar a la población del animal, el Cuarto Hokage decidió sellar al temido Zorro dentro del cuerpo del protagonista, haciendo que este sufriese abusos desde niño por estar vinculado al demonio.

12 años más tarde, el inicio de la serie sigue las aventuras de Naruto junto a su sensei Kakashi Hatake y sus compañeros Sasuke y Sakura en su objetivo de convertirse en el nuevo Hokage. De esta manera, el anime adapta los primeros 27 volúmenes del manga añadiendo capítulos de relleno y dejando a la serie con un total de 220 episodios.

La secuela, Naruto: Shippuden, continúa con los sucesos relatados en el manga a partir del volumen 28, cuando el protagonista vuelve a la Aldea Oculta de la Hoja para volver a conformar el equipo, rebautizado como Equipo Kakashi. La secuela cuenta con un total de 500 capítulos mientras que Boruto: Naruto Next Generations, la segunda secuela que narra las aventuras de Boruto, hijo de Naruto y Hinata, cuenta con 286 capítulos.

En cuanto a las once películas derivadas del anime, estas se reparten entre la trama de Naruto y sus dos secuelas. De esta manera, los sucesos de las tres primeras se dan durante el periodo de la serie original, mientras que las siete siguientes narran historias relacionadas con Naruto: Shippuden. La última, Boruto: Naruto la Película, es la primera de la Nueva Era.

