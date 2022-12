Dónde ver las series nominadas a los Globos de Oro 2023

El 10 de enero de 2023, el Hilton de Beverly Hills (California, EEUU) hospedará la 80ª edición de los Globos de Oro, una ceremonia presentada por Jerrod Carmichael que será retransmitida por la NBC y por la plataforma de streaming Peacock. Esta semana, hemos conocido la lista de nominados en las categorías de series y películas.

Entre las series más nominadas, encontramos Colegio Abbot (5 nominaciones), The Crown (4 nominaciones), Solo asesinatos en el edificio (4 nominaciones), Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer (4 nominaciones), Pam & Tommy (4 nominaciones) y The White Lotus (4 nominaciones).

Asimismo, también destacan las nominadas a mejor serie de drama Better Call Saul, La casa del dragón, Ozark y Separación; las nominadas a mejor serie de comedia/musical The Bear, Hacks y Miércoles; y las nominadas a Mejor serie limitada o telefilme Black Bird y The Dropout.

A continuación, te contamos dónde ver las series más nominadas a los Globos de Oro de 2023.

Colegio Abbott

Se trata de una de las series más exitosas de esta edición con cinco nominaciones a Mejor comedia/musical, Mejor actriz de comedia/musical (Quinta Brunson), Mejor actriz de reparto de serie (Janelle James y Sheryl Lee Ralph) y Mejor actor de reparto de serie (Tyler James Williams). La serie aborda el tema de la educación pública en formato de comedia y puede disfrutarse en Disney+.

The Crown

Parece que la polémica sobre la representación del triángulo amoroso entre el entonces príncipe Carlos, Camilla y Ladi Di, uno de los sucesos más convulsos de la familia real británica, no ha evitado que The Crown opte a cuatro Globos de Oro por Mejor drama, Mejor actriz de drama (Imelda Staunton), Mejor actriz de reparto de drama (Elizabeth Debicki) y Mejor actor de reparto de drama (Jonathan Pryce). A la espera de la sexta temporada, la serie sobre Isabel II puede verse en la plataforma de Netflix.

Solo asesinatos en el edificio

En julio de este año, afirmamos que Selena Gomez había sido la gran ninguneada de los premios Emmy 2022, ya que la actriz de Solo asesinatos en el edificio no había recibido ni una nominación. Por ello, esta semana ¡estamos de enhorabuena! Además de optar a Mejor comedia/musical, la serie de Disney+ sobre un podcast de asesinatos cuenta con tres nominaciones más con Selena Gomez como Mejor actriz de comedia/musical y Steve Martin y Martin Short como Mejor actor de comedia/musical.

Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

Se trata de otro de los grandes éxitos de Netflix que tampoco se ha librado de polémicas, desde su aparición en la categoría de LGTB de la plataforma hasta la discusión sobre si su creador, Ryan Murphy, contactó con los familiares de las víctimas del asesino en serie antes de iniciar la producción.

En esta edición de los Globos de Oro, la serie cuenta con cuatro nominaciones a Mejor serie limitada o telefilme, Mejor actor de serie limitada o telefilme (Evan Peters), Mejor actriz de reparto de serie limitada o telefilme (Niecy Nash) y Mejor actor de reparto de serie limitada o telefilme (Richard Jenkins).

Pam & Tommy

Este año, Sebastian Stan y Lily James nos sorprendían con sus cambios de look para actuar en la serie sobre la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee, que ha sido nominada en esta nueva edición a Mejor serie limitada o telefilme, Mejor actor de serie limitada o telefilme (Stan), Mejor actriz de reparto de serie limitada o telefilme (James) y Mejor actor de reparto de serie limitada o telefilme (Seth Rogen). La miniserie puede disfrutarse en Disney+.

The White Lotus

En octubre volvimos a la cadena de resorts de lujo de The White Lotus con esta serie de Mike White que ha conseguido conquistar al público con su mezcla de drama y comedia. La producción, nominada a Mejor serie limitada o telefilme, Mejor actriz de reparto de serie limitada o telefilme (Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza) y Mejor actor de reparto de serie limitada o telefilme (F. Murray Abraham), puede encontrarse en Disney+.

Ozark

La cuarta y última temporada de Ozark se alza este año con tres nominaciones a Mejor drama, Mejor actriz de drama (Laura Linney) y Mejor actriz de reparto de drama (Julia Garner). La producción, centrada en la misión de un asesor financiero que intenta lavar 500 millones de dólares en cinco años tras meterse en problemas con un capo de la droga, está protagonizada por Jason Bateman y puede verse en Netflix.

Separación

Adam Scott protagoniza esta serie de 9 capítulos en la que se muestran las consecuencias de intentar equilibrar la vida personal con la laboral a través de un procedimiento quirúrgico que separa los recuerdos profesionales de los personales. La serie, que cuenta con tres nominaciones a Mejor drama, Mejor actor de drama (Adam Scott) y Mejor actor de reparto de drama (John Turturro) está disponible en Apple TV+.

Better Call Saul

Nominada a Mejor drama y Mejor actor de drama (Bob Odenkirk), la serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould es un spin-off de Breaking Bad y sigue la historia de Jimmy McGill (Odenkirk), un estafador abogado que posteriormente será conocido como Saul Goodman. Sus 6 temporadas pueden disfrutarse en Netflix.

Hacks

Con dos Globos de Oro a sus espaldas (A mejor comedia/musical y a Mejor actriz de comedia/musical, otorgado a Jean Smart) la serie sobre una cómica de las Vegas y una joven escritora vuelve a triunfar con tres nominaciones a los Globos de Oro de 2023: a Mejor comedia/musical, a Mejor actriz de comedia/musical (Jean Smart) y a Mejor actriz de reparto de serie (Hannah Einbinder). Todos los capítulos están disponibles en HBO Max.

Black Bird

La miniserie de 6 episodios inspirada en hechos reales narra la historia de Jimmy Keene, sentenciado a 10 años de cárcel y a escoger entre dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad y conseguir una confesión del presunto asesino en serie Larry Hall o cumplir su sentencia sin opción a libertad condicional. La producción, nominada a Mejor serie limitada o telefilme, Mejor actor de serie limitada o telefilme (Taron Egerton) y Mejor actor de reparto de serie limitada o telefilme (Paul Walter Hauser) se encuentra disponible en Apple TV+.

La casa del dragón

Sabíamos que sería uno de los grandes éxitos de este año. El spin-off de Juego de tronos centrado en las luchas de la familia Targaryen por el trono y ambientado más de cien años antes de la aparición de Daenerys ha conseguido dos nominaciones a Mejor drama y Mejor actriz de drama (Emma D’Arcy). Todos los capítulos pueden verse en HBO Max.

The Dropout

Protagonizada por Amanda Seyfried, quien ha sido nominada a Mejor actriz de serie limitada o telefilme, la producción que narra la historia de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, ha sido nominada a mejor serie limitada o telefilme y puede disfrutarse en Disney+.

The Bear

Nominada a Mejor comedia/musical y Mejor actor de comedia/musical (Jeremy Allen White), The Bear narra la historia de un joven chef que regresa a Chicago tras hacerse hueco en el mundo de la alta cocina para hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su familia. Actualmente, todos los episodios pueden verse en Disney+.

Miércoles

Era una de las series más esperadas de diciembre. La historia de Miércoles Addams, esa tétrica adolescente que disfruta de las cosas más macabras y horripilantes, no ha parado de cosechar elogios y éxitos desde su emisión, siendo uno de ellos el de serie más vista en la plataforma de Netflix, donde pueden verse todos los capítulos de su primera temporada. El show sobre la familia Addams está nominado a Mejor comedia/musical y a Mejor actriz de comedia/musical (Jenna Ortega).

