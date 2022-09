Dónde ver las miniseries nominadas a los Emmy 2022

El próximo 12 de septiembre conoceremos quién se alza finalmente con el Emmy a la mejor miniserie del año, un galardón que en 2021 lograba Gambito de dama. Cinco producciones compiten este año por conseguir el ansiado galardón que reconozca el buen hacer y el clamor popular por algunas de las producciones de los últimos meses. Si no te has visto alguna de ellas, aún estás a tiempo.

Dopesick: Historia de una adicción



Dónde verla: Disney+

Duración: 8h 12min

Basada en el libro Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America de Beth Macy, la miniserie nos sitúa en el epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos. Una trepidante contienda que nos hace viajar por las juntas de la sala de Purdue Pharma, los despachos de la DEA y una comunidad minera del estado de Virginia.

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes



Dónde verla: Disney+

Duración: 6h 43min

Biopic sobre Elizabeth Holmes, la multimillonaria más joven de la Historia, que conquistó a figuras como Steve Jobs. Detrás de la imagen de la joven emprendedora y fundadora de Theranos se encontraba una verdadera estafadora, que fue descubierta en su engaño sobre un presunto artefacto milagroso. Amanda Seyfried interpreta a la protagonista en la miniserie creada por Elizabeth Meriwether (New Girl).



¿Quién es Anna?



Dónde verla: Netflix

Duración: 10h 13min

Después de convertirse en una de las profesionales más demandadas en la industria televisiva americana por trabajos como Anatomía de Grey, Scandal o Cómo defender a un asesino, la showrunner Shonda Rhimes también convencía con la historia real sobre la estafadora Anna Delvey. La joven engañó durante años a la jet set de Nueva York con identidades falsas y una personalidad encantadora. Julia Garner (Ozark) se introduce en la piel de la supuesta millonaria y estrella de Instagram, cuya historia salía a la luz gracias al reportaje de la periodista yanqui Jessica Pressler.

Pam & Tommy



Dónde verla: Disney+

Duración: 5h 40min

Esta miniserie creada por Robert D. Siegel (guionista de El luchador) aborda la historial de la tormentosa relación sentimental de Pamela Anderson y Tommy Lee, quienes son interpretados por unos inmensos Lily James y Sebastian Stan. Un fiel reflejo de sus locuras: desde su casamiento, tan solo 96 horas después de conocerse, al controvertido sex tape que dio la vuelta al mundo.



The White Lotus

Dónde verla: HBO Max

Duración: 5 h 53min

El caso más curioso en esta categoría lo encontramos en la serie de HBO, concebida por una miniserie y resucitada posteriormente para una segunda temporada. Un tema que ha provocado numerosos debates sobre si la ficción realmente merece estar nominada a miniserie este año. The White Lotus supone la caricatura de los huéspedes de un hotel, quienes enfrentan desamores, inseguridad y soledad, entre privilegios y riquezas. Una serie de conflictos que los muestra más cercanos al resto de los mortales de lo que nos hacen creer.

