Dónde ver gratis 'Doctor Who': todas las temporadas y capítulos completos en esta plataforma

Doctor Who es la serie más mítica de la historia del Reino Unido. La ficción de la BBC se emitió entre 1963 y 1989, y se recuperó en 2005. A lo largo de las 39 temporadas de la ficción, 14 actores han encarnado al extraterrestre con aspecto humano, entre los que se encuentran David Tennant, protagonista de Good Omens, Matt Smith, conocido por sus papeles en The Crown y La casa del dragón, Jodie Whitaker, la única mujer en interpretarlo hasta ahora, o el actual, Ncuti Gatwa, que apareció en Barbie. En España se puede ver a través de Amazon Prime Video, pero pocos saben que hay una alternativa totalmente gratuita.

A menudo las grandes series suelen estar en los catálogos de las grandes plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+, pero hay ciertas ocasiones, como es el caso de Doctor Who, en las que estas ficciones que han marcado la historia de la televisión también se pueden ver en sitios similares completamente gratis y sin la necesidad de registrarte.

'Doctor Who', disponible totalmente gratis en Pluto TV

Todas las temporadas de Doctor Who se pueden ver de manera gratuita en Pluto TV, una plataforma de streaming gratuita que ofrece multitud de contenidos. Este no es un portal al uso, ya que además de que no haya que pagar nada por disfrutar de sus series, películas y programas, la mayor parte de su catálogo no está bajo demanda, sino que se debe disfrutar a través de canales temáticos.

'Doctor Who', temporada 14 Cinemanía

En el caso de Doctor Who sí que se pueden ver los diferentes episodios tanto a la carta como en directo, aunque hay otras series que solo tienen su propio canal temático. Algunas de las ficciones que se pueden disfrutar en Pluto TV son Embrujadas, Sensación de vivir, dramas coreanos e incluso telenovelas, además de multitud de películas de todas las épocas y de géneros muy variados.

¿Dónde puedo ver Pluto TV?

La plataforma PlutoTV está disponible tanto para el sistema operativo iOS como para Android, por lo que se puede descargar la aplicación en casi todos los móviles. Además, también se puede ver en numerosos modelos de televisiones Smart TV, así como mediante las consolas Playstation y Xbox. Por lo tanto, es muy fácil poder disfrutar de todo el contenido que ofrece la plataforma de streaming totalmente gratis.

