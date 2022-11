¿Dónde se rodó la temporada 5 de 'The Crown'? Los lugares que protagonizaron la vida de Lady Di

Mientras la sexta temporada de The Crown ya ha trasladado a su equipo a las localizaciones situadas en Barcelona, muchos de los espectadores disfrutan de la quinta tanda de episodios, estrenada hace tan solo un par de semanas. Sus escenarios han vuelto a conquistar a los suscriptores de Netflix, quiénes se preguntan realmente en qué lugares rodó la ficción para mostrar la majestuosidad y las tramas más trágicas de la familia real británica.

Sus vacaciones en Italia y las secuencias de exterior

Dónde se rodó realmente: varias localidades de Mallorca

La isla española, del archipiélago balear, se transformaba una vez más en uno de los decorados naturales más impresionantes de la serie, que ya había rodado con anterioridad en territorio español. En esta ocasión, las grabaciones ocurrieron en emplazamientos como Palma, Sóller, Andratx y Sant Elm, que sirvieron como escenarios para recrear las vacaciones de Carlos y Diana en Italia, en 1991.

Lo cierto es que se trata de un emplazamiento ideal, teniendo en cuenta que siempre ha sido lugar de veraneo de las coronas europeas. The Crown rodaba allí también en el célebre yate- de hasta 99 metros- Christina O, que perteneció a Aristóteles Onassis y sirvió como recepción para su boda con Jacqueline Kennedy, así como también para la del matrimonio entre Rainiero de Mónaco y Grace Kelly. Una embarcación que se hacía pasar por el HMY Britannia.

'The Crown', temporada 5 Netflix

Castillo de Balmoral (Escocia)

Dónde se rodó realmente: la mansión Ardverikie Estate (Kinloch Laggan, Escocia) y en la casa señorial Knebworth House (Hertfordshire, Inglaterra)

El castillo de Balmoral, la residencia real de verano cerca de Macduff, en Aberdeenshire (Escocia), siempre fue un lugar estratégico para la Corona Británica, donde se produjeron algunas de las reuniones más relevantes de su historia, como ya vimos como la recepción de Margaret Thatcher en la 4T y que sirvió de refugio a Carlos y sus hijos tras la muerte de Lady Di.

Conocida como Ardverikie Estate o Ardverikie House, esta mansión es un pabellón de caza del siglo XIX, que ya sirvió en el pasado para el rodaje de la serie The Monarch of the Glen y la película Sin tiempo para morir. Ahora, este lugar simula Balmoral junto a la lujosa casa señorial de estilo Tudor Knebworth House.

'The Crown', temporada 5 Netflix

Castillo de Windsor (Inglaterra)



Rodado realmente en: la mansión Burghley House (Stamford, Inglaterra)

El devastador incendio que, en noviembre de 1992, dejó reducidas a a las cenizas a 115 habitaciones del castillo de Windsor ha formado parte de esta quinta temporada. Aunque en las primeras temporadas las tramas en este lugar fueron rodadas en el castillo de Belvoir, situado en el condado de Leicestershire (Inglaterra), la cuarta temporada trasladaba este decorado a la mansión Burghley House, un ejemplo de casa prodigio isabelina, que aún continúa siendo habitada a día de hoy.

Una casa del siglo XVI, caracterizada por sus icónicos jardines y que apareció en películas como la versión de 2005 de Pride & Prejudice (Orgullo y prejuicio), dirigida por Joe Wright.

'The Crown', temporada 5 Netflix

Palacio de Kensington (Inglaterra)



Rodado realmente en: la casa de campo Brocket Hall (Hertfordshire, Inglaterra) y Harefield Grove (Hillingdon, Inglaterra)

Kensington Palace fue la única propiedad que Diana conservó tras su separación, situada en Londres (Inglaterra). Las grabaciones se trasladaban a la casa señorial de Brocket Hall, construida en el siglo XVIII, que funciona actualmente como un hotel y un campo de golf, apareciendo también en ficciones como The Queen (La reina) (Stephen Frears, 2006). El Kensington Palace también era reconstruido a partir de habitaciones del Harefield Grove, situado al oeste de la capital de Reino Unido.

Hôtel Ritz (Francia)

Rodado realmente en: Waddesdon Manor (Buckinghamshire, Inglaterra)

El hotel parisino era reconstruido en el castillo de estilo renacentista. Un lugar que Dodi Al Fayed compró en ruinas por 30 millones de dólares, alojando posteriormente a aristócratas de todo el mundo. La historia de Waddesdon Manor se remonta a 1874, cuando el lugar fue construido a inspiración de los castillos de los Valois. Un emplazamiento relevante en la historia del amado de Lady Di, que también pasa por lugares como la mansión de este en Malibú (EE UU) y veremos probablemente en un futuro.

