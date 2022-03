Dónde se rodó 'La edad dorada', la nueva serie de época de HBO Max

Tras los pasos de Downton Abbey, su creador Julian Fellowes ha demostrado una vez más la fortaleza de las series de época con la llegada a HBO Max de La edad dorada. El nombre de la ficción refleja así la época de la historia de EE.UU. entre la guerra de Secesión y la Reconstrucción en pleno siglo XIX, un marco ideal para trasladar unas tramas muy difíciles de ambientar.

La ciudad de Nueva York se convierte en el escenario de los vaivenes de la familia Russell en La edad dorada. La joven Marian Brook (Louisa Jacobson) se traslada a la ciudad de los rascacielos desde la rural Doylestown (Pennsylvania) y no descubre lugares como el Upper East Side, el Park Avenue Armory o Central Park.

Sin embargo, el rodaje no tenía lugar completamente en este emplazamiento sino que también trasladaba sus tramas para adecuarse al tiempo que narra. Una tarea muy ardua en la que Julian Fellowes ya es un experto después de crear Downton Abbey, Un juego de caballeros y Belgravia, así como de trabajar en los guiones de Gosford Park y La reina Victoria. Pero... ¿cómo ha conseguido crear los decorados en esta ocasión?

¿Dónde se ha rodado realmente la serie?

La serie era rodada casi al completo en Long Island, la isla al sureste del estado de Nueva York. De esta forma, la mansión de los Russell es el Museo de Armaduras Estadounidenses, situado en la localidad de Bethpage. Un emplazamiento donde también se creaban mansiones y fábricas que se asemejaran con el Manhattan del siglo XIX.

Bob Shaw (Los Soprano, Boardwalk Empire) se encuentra detrás del diseño de producción de la serie, para lo que confesaba la magnitud de este proyecto. "Esta es la construcción más grande que he hecho".

El norte del estado de Nueva York (con barrios como Queens o el valle de Hudson) también eran parte de la creación de este viaje al pasado. Una mirada histórica que también contaba con el Distrito Histórico Central de la localidad Troy, que aún mantiene en pie muchas de las edificaciones mejor conservadas de la Edad dorada de Estados Unidos.

Sin embargo, no era el único estado norteamericano que alojaba la acción, ya que Rhode Island también tenía un gran protagonismo. Allí se trasladaba el equipo a ciudades como Newport, donde aún continúa en pie numerosas mansiones de esta misma época: de la Chateau-sur-Mer a The Breakers, pasando por The Elms. Un viaje al pasado que, sin duda, está enamorando al público.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.