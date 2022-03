Dónde se rodó 'Estamos muertos': ¿existe realmente el instituto Hyosan?

Corea del Sur ha conseguido convertirse en una potencia en el audiovisual internacional, después de que series como El juego del calamar y Rumbo al infierno hayan centrado el foco en el país asiático. Esto también ha influenciado en el número de visitas al lugar, que en 2021 incrementaba hasta un 38% respecto al año anterior. De esta forma, son muchos los turistas que aprovechan el viaje para conocer también de primera mano algunos de los emplazamientos en los que se rodaron sus series favoritas, entre las que encontrábamos estos meses la terrorífica Estamos muertos.

La ficción de zombies basada en el webtoon Naver Now at Our School, de Joo Dong-geun, grababa la serie en Corea del Sur al completo. Aunque Estamos muertos trasladaba parte de la la acción a un vecindario, la mayor localización tenía lugar en el instituto Hyosan. Sin embargo, tenemos una mala noticia: este centro educativo en realidad fue construido de la nada.

En un vídeo compartido sobre el detrás de la cámara de la serie de Netflix, los creadores hablan sobre la creación de un set de hasta 100 metros de largo, para aportar la apariencia de un edificio de hasta cuatro plantas. "Para quienes no son fanáticos de los zombies intentamos incorporar herramientas distintas para una experiencia divertida. Queríamos que la escuela se viera animada y brillante al principio de cada espacio", revelaba el director Lee J. Q.

El rodaje comenzaba en 2021, pero la covid provocaba una paralización momentánea de las grabaciones. Algo que no impedía finalmente su consecución en algunos de los decorados coreanos más impresionantes. "En un lugar cerrado como una escuela, los estudiantes que están apilados tienen que sobrevivir solos. Estos deben huir de sus amigos convertidos en zombies, y esto distingue así el programa de otras películas sobre esta temática. Lo hace interesante y fresco".

Entre los aspectos más destacados de la serie también sobresale su metacine, que provocaba un divertidísimo momento cuando los personajes citaban directamente la película surcoreana Train to Busan. El filme sobre muertos vivientes dio la vuelta al mundo en 2016 y permitió el inicio de una franquicia continuada con la precuela animada Seoul Station y por la secuela Península. De esta forma, Corea del Sur se ha transformado en el mejor escenario para alojar las series y películas de terror, que aún tienen muchas pesadillas que provocarnos.

