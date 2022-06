Dónde se ha rodado la cuarta temporada de ‘Stranger Things’: cárceles lituanas y desiertos

Stranger Things ha logrado un nuevo salto de calidad con la cuarta temporada de la producción de Netflix, donde la adoración hacia el género del terror nos ha llevado a explorar territorios inexpugnables. De esta forma, la típica localidad del Medio Oeste estadounidense- que realmente era creada para la serie- ha ampliado sus fronteras, para revelarnos nuevas localizaciones.

Al rodaje habitual en localidades cercanas a la ciudad de Atlanta (Georgia, EE UU) se suma ahora la mudanza de parte del equipo a Lituania, donde veíamos una cárcel antigua del centro de Vilna , bajo el nombre de Prisión de Lukiškės, que procede de la época de la Unión Soviética y abandonaba sus actividades recientemente. Un lugar ideal para la historia de Hopper (David Harbour) y su nuevo enfrentamiento al Demogorgon.

"También pasamos tiempo en los bosques y en el campo de Lituania. Hay algo especial en la luz de allí. Fue muy diferente a lo que normalmente vemos en el programa cuando rodamos en Georgia y en otros lados de Estados Unidos", señala el diseñador de producción Chris Trujillo para Traveler. Un lugar que también acogía anteriormente algunas de las escenas más impresionantes de ficciones como Chernobyl, la miniserie de HBO Max.

¿Eleven en California?

De igual forma, Stranger Things aportaba nuevos decorados con la llegada de Eleven (Millie Bobby Brown), Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) y Will (Noah Schnapp) a California, que, sorprendentemente, llevaba a los intérpretes a diferentes lugares de los estados de Albuquerque y Nuevo México.

Mientras que las escenas desérticas- entre las que encontramos la llegada de Eleven al laboratorio de Brenner- eran rodadas en Nuevo México; las secuencias en el instituto tomaban forma en Albuquerque. En este último Estado era recreada la Escuela Secundaria El Dorado, que suponía el uso de Albuquerque Studios, adquirido en el pasado por Netflix. La compañía cumplía su compromiso para impulsar la economía local, convirtiéndose esta en una ocasión de lujo para ponerlo en práctica.

La casa encantada del Mundo del Revés

Atlanta también retorna como sede de las grabaciones, que también recibe la casa encantada de Victor Creel, interpretado por Robert Englund, el bienamado y temido Freddy Krueger. Una vivienda victoriana, Claremont House, que se transforma en una mansión terrorífica, como base de operaciones de Vecna en el Mundo del Revés.

"Queríamos hacer una variación de la clásica casa encantada, pero no queríamos repetir lo obvio. No queríamos recrear la casa de It u otras tantas viviendas de las películas de miedo", confiesa también Trujillo. "Parecía que esta casa estaba inclinada hacia nosotros, y era pesada y aterradora. Tenía algo que las otras no".

Unas localizaciones terroríficas que prometen ampliarse con el final de la cuarta temporada (que llegará el próximo 1 de julio) y la construcción de la quinta temporada, que supondrá, en un futuro, el final definitivo de Stranger Thigs.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.