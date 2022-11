¿Dónde has visto antes a Emily Beecham y Andreas Pietschmann, los protagonistas de ‘1899’?

La desaparición del barco Prometheus durante cuatro meses ha servido de base para la explosión de la mejor ciencia ficción, en una serie que promete seguir los pasos de su hermana mayor, Dark. La nueva ficción de los showrunners Baran bo Odar y Jantje Friese, 1899, ha aterrizado en Netflix para que el espectador se estruje los sesos con sus mejores tramas a bordo del Kerberos, la embarcación que acude al rescate de la anterior y aloja entre sus pasajeros un curioso plantel de pasajeros, entre los que destaca la presencia de los actores Emily Beecham y Andreas Pietschmann.

Emily Beecham, la reina del sci-fi

De madre estadounidense y padre británica, la actriz se graduó en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), en 2006. Ese mismo año debutó en pequeños papeles en las series Las voces de los muertos y Viaje al abismo. Su gran oportunidad llegaría tan solo un año después, con la película de terror 28 semanas después, dirigida por el cineasta español Juan Carlos Fresnadillo.

A Beecham también la veríamos después en películas como ¡Ave, César! (2016), Daphne (2017), Berlin, I Love You (2019), A descubierto (2021) y Cruella (2021), así como en las series The Fear, The Village e Into the Badlands.

Merece una mención especial su trabajo en el título sci-fi Little Joe, que provocó que se alzara con el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes 2019. Una interpretación por la que recibió numerosas alabanzas y con la que demostró su maestría para el género de la ciencia ficción, que ahora abraza de nuevo como Maura Franklin, en la serie 1899.

Andreas Pietschmann y sus colaboraciones con Netflix

Al actor alemán ya pudimos verlo en Dark, en uno de los papeles principales de la serie. Ahora, Pietschmann repite junto a los showrunners Baran bo Odar y Jantje Friese, después de una carrera muy ligada a las producciones de su país de origen. Allí participaba en las series 4 gegen Z y GSG 9 - Die Elite Einheit, que le catapultaron a la fama.

En los últimos años, Pietschmann llegaba al público internacional a través de las series Klitz y Une mère parfaite, la primera original también de Netflix y la segunda distribuida por la plataforma en Francia. Ahora, el intérprete trabaja de nuevo con Netflix en la serie 1899, donde interpreta al capitán Eyk Larsen.

Actualmente, Pietschmann comparte su vida con la actriz iraní-alemana Jasmin Tabatabai (RAF Facción del ejército rojo), con la que tiene dos hijos.

