[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN Y DEL LIBRO FUEGO Y SANGRE]

La casa del dragón ha llegado al final de su primera temporada y por el camino nos ha dejado un sinfín de preguntas sin respuesta. La serie ha cerrado con el claro indicio de que una guerra se avecina y más después del crimen de guerra cometido por Aemond (y la nada desdeñable ayuda de la abuela dragona Vhagar) al acabar con la vida de Lucerys Velaryon y su dragón Arrax cuando este escapaba de Bastión de Tormentas.

El primero de los Targaryen ha caído y muchos más están por venir, pero la serie nos ha privado de conocer la identidad de ciertos descendientes, los cuales estamos seguro de que veremos en la segunda temporada. Sin embargo, nos ha dado una forma de conocernos cuidadosamente a través de la intro, esa curiosa y confusa manera que tiene la serie de presentarnos el complejo árbol genealógico de los Targaryen que ahora pasamos a desgranar.

Los hijos de Viserys y Alicent: ¿Dónde está Daeron?

Para empezar, la serie solo nos ha mostrado a tres de los cuatro hijos de Alicent Hightower (Olivia Cooke) con el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine): Aegon (Tom Glynn-Carney), Aemond (Ewan Mitchell) y Helaena (Phia Saban). Sin embargo, el matrimonio tuvo un cuarto y último hijo al que aún no hemos visto pero que sí está confirmado que aparecerá más adelante en la serie, Daeron Targaryen.

El propio George R.R. Martin no solo se encargó de confirmar que Daeron sí estará en la serie, sino también de explicar el motivo por el que hasta ahora no había aparecido. Según el creador del universo de Canción de Hielo y Fuego, en el momento del final de la primera temporada Daeron ya se encuentra en Antigua, la ciudad al sur de Poniente en la que gobiernan los Hightower (no en vano la familia de su madre y abuelo), donde ha sido enviado para ser escudero y copero de Hobert Hightower, hermano mayor de Otto (Rhys Ifans) y por tanto señor de Antigua.

Aegon, Aemond, Helaena y Alicent, solo falta Daeron Cinemanía

No solo Martin ha confirmado esta información, sino que el productor de La casa del dragon, Ryan Condal, ha revelado que Daeron sí existe durante lo que sucede en serie, solo que "se encuentra en otro lugar siendo cuidado por otra parte de su familia y no tienen el mismo acceso a comunicación que tenemos en la actualidad", afirmando que empezará a aparecer cuando sea realmente relevante. Lo más curioso de todo es que sí que han dado pistas de que saldrá, pues su sello está entre los cuatro que aparecen en la intro de la serie y que representan la descendencia de Alicent, tal y como sucede con los siguientes ejemplos.

Daeron es un personaje clave dentro de la Danza de Dragones pues acaba comandando las tropas de los Hightower que llegan desde el sur y además es jinete de un feroz dragón, Tessarion. El actor que interprete a Daeron debería tener más o menos la edad de Jacaerys, el hijo mayor de Rhaenyra, pues nacieron casi a la vez y de hecho fueron criado juntos para evitar que se enemistaran, cosa que finalmente no tendría mucho éxito.

Los hijos de Aegon y Helaena

Con Daeron fuera de juego al menos hasta la segunda temporada, hay que centrar la mirada en los que sí están en Desembarco del Rey. Allí en palacio tenemos a los ya conocidos como Verdes, es decir, los afines a la causa de Alicent y que reconocen a Aegon II como el legítimo heredero al trono tras la muerte de Viserys. Durante el penúltimo episodio conocíamos la faceta más mujeriega del nuevo rey, que al parecer ha dejado una legión de bastardos por los rincones de la capital de Poniente pero, ¿qué hay de su descendencia real?

Pues bien, hay que recordar que Aegon II está casado con su propia hermana Helaena, con la cual tiene tres hijos: Jaehaerys, en honor a su abuelo, Jaehaera y Maelor. A los dos primeros los hemos podido de ver de refilón en algún fragmento de la serie siendo atendidos por una niñera en la sala de Helaena. Dos niños que son prácticamente idénticos porque en realidad son mellizos pero a los que les falta un hermanito que aún no hemos visto. ¿Por qué? Pues el tema es mucho más delicado de lo que parece, y es que Maelor protagonizará uno de los episodios más turbios y truculentos de toda la Danza de Dragones.

Los hijos de Aegon II y Helaena, Jaehaerys y Jaehaelena Cinemanía

Tras la muerte de Lucerys Velaryon a manos de Aemond y Vhagar, su tío abuelo y padrastro Daemon no tarda en tomar represalias. Dado que tiene contactos dentro de la Fortaleza Roja, envía a dos sicarios (llamados Sangre y Queso) para que se infiltren en los aposentos de los Verdes y asesinen a uno de los hijos de Aegon II y Helaena. "Ojo por ojo, hijo por hijo" era la venganza del príncipe Daemon, y una vez se colaron en la habitación y apresaron a la reina Helaena y sus hijos, Sangre y Queso obligaron a esta a que designara a uno para ser asesinado. A pesar de la situación Helaena tuvo la sangre fría de elegir a Maelor, quizá por ser el pequeño y no el sucesor directo, pero con la misma sangre fría cogieron los sicarios y decapitaron a Jaehaerys, que era el mayor y el primero en la línea de sucesión. El pequeño Maelor sobrevivió a ese episodio, pero nunca volvería a ver a su madre con los mismos ojos.

Los hijos de Daemon y Rhaenyra

Por último, pero no menos importante, nos trasladamos a Rocadragón, a la guarida de los Negros. Allí se encuentran la recién nombrada reina Rhaenyra, su marido Daemon y los hijos de esta con su anterior esposo Laenor Velaryon (aunque las malas lenguas digan que son de Harwin Strong): Jacaerys, Joffrey y Lucerys, este último caído en combate. En el penúltimo episodio de la serie se nos daban a conocer dos nuevos hijos, los primeros de Rhaenyra con su tío Daemon: Aegon (que más tarde será llamado el Menor para no ser confundido con el actual rey) y Viserys.

Ambos eran presentados a su moribundo abuelo el rey Viserys como dos bebés, aunque la realidad es que para cuando comienza la Danza de Dragones con la muerte de Viserys ya tienen 9 y 7 años respectivamente. Ambos tienen una gran importancia porque ambos terminarán siendo reyes de Poniente, aunque no de manera consecutiva. Sin embargo, la hermana de ambos no correría la misma suerte, Visenya Targaryen.

Visenya es la única hija que tiene Rhaenyra en su vida y la única que no sobrevive al parto, en un capítulo que sin duda retrotrae al primer episodio con un momento similar al morir la madre de Rhenyra, Aemma Arryn, tras intentar dar a luz al nonato Baelon, el "Rey por un día". Tal y como se muestra al final de la serie, Rhaenyra sí que consigue sobrevivir al parto, aunque pierde a su única hija en el intento. La nueva monarca tendrá que recargar fuerzas para la batalla que se avecina en la segunda temporada, pero está claro que hay linaje Targaryen de sobra en ambos que por mucho que la intro dé pistas es casi imposible no perderse.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.