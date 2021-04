Dominic Purcell abandona ‘Legends of Tomorrow’ (más o menos)

La maquinaria conjunta de DC y The CW no muestra visos de detenerse, con la afloración continua de nuevas series que expandan el camino de los personajes comiqueros más allá de lo visto en el cine. No obstante, al hilo de una de sus ficciones insignia, Legends of Tomorrow, se han divisado conflictos que podrían amenazar la estabilidad de este universo televisivo. Dominic Purcell, visto en Prison Break, ha interpretado a Mick Rory (alias Ola de Calor) desde la primera temporada, y su contrato contemplaba hasta una sexta como máximo. Es justo la que se estrena en televisión este 2 de mayo, y la que ha provocado una tormentosa renegociación.

En primera instancia, y según pudimos comprobar en el Instagram del actor, una que no ha llegado a buen puerto. “Me voy de Legends of Tomorrow”, proclamó Purcell, revelando que su contrato no había sido renovado y que en lo que a él respectaba no tenía interés por regresar a la serie, sin que importara “el dinero que tirasen”. El intérprete de Ola de Calor aseguraba que había sido “un placer”, para a continuación destinar un enigmático mensaje a sus compañeros de reparto Caity Lotz y Nick Zano. “Cuidad de los niños a partir de ahora. Enseñadles a no confiar en la lealtad del estudio. Al estudio no le importamos. La ética de trabajo debe darles confianza para cuestionar la autoridad”.

Purcell, así las cosas, recomendaba a los compañeros que dejaba en la serie que permanecieran alerta ante los abusos de DC y CW, para concluir su comunicado con un definitorio “hijos de puta falsos”. Sin embargo, el actor tardó pocos minutos en borrarlo, y algo después publicó un nuevo mensaje (actualmente también borrado, lo que da cuenta del embrollo en el que se halla metido). Deadline ha recogido el contenido de esta segunda publicación, y a tenor de ella Purcell habría resuelto las rencillas con los productores en tiempo récord. “Que todo el mundo se tranquilice. ¿Por qué os estáis volviendo locos con el hecho de que deje la serie?”.

El actor de Legends of Tomorrow ha matizado sus palabras. “Sí, mi tono era algo duro, pero así es como soy. ¿Tengo problemas con el estudio? ¡No! (...) Sí, dije que al estudio no le importábamos. Algo que no es cierto, por supuesto que le importamos. Todos trabajamos en una gran maquinaria y a veces ocurren cosas malas. Así es la vida”. Purcell agradecía entonces su estancia en la serie y de hecho aseguraba que su personaje seguiría apareciendo en Legends of Tomorrow de forma esporádica. A partir de la séptima temporada (por la que el formato fue renovado en febrero), Ola de Calor pasará a ser un personaje recurrente, pero ni mucho menos exigirá que Purcell se despida del proyecto.

“No lo he dejado, mi contrato se mantiene. Nunca me he apartado de un contrato y nunca lo haré. El año que viene me veréis en la temporada 7 periódicamente”, concluía Purcell. La situación ahora mismo es algo confusa, pero parece que no hay que decirle el adiós definitivo a Ola de Calor. El personaje formará parte del reparto regular, por lo demás, en la inminente sexta temporada que podrás ver a través de HBO.