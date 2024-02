'Doctor Quién' y 'Ciegos Picudos': los mejores memes en respuesta al 'Ministerio del tiempo' de la BBC

En principio, uno puede apelar a la buena fe y decir que las coincidencias existen. Pero el caso de El ministerio del tiempo, la serie de TVE, y la The Ministry of Time que prepara la BBC es de los que huelen a chamusquina. Y no solo porque la serie de Javier Olivares y aquella que tendrá como showrunner a Alice Birch (Normal People) vayan a compartir título.

El show británico, basado en una novela de Kaliane Bradley que aún no ha llegado a las librerías, comparte con su homónimo español una premisa casi idéntica, solo que trasplantando sus tramas y sus personajes a la historia de Reino Unido.

Además, como ha señalado el propio Olivares, esta no sería la primera vez que una serie extranjera se apropia de su creación: hablamos de Timeless, ficción lanzada por la NBC en 2016, que acabó llegando a los tribunales. Aquella vez, la cuestión acabó zanjándose a favor de la parte española mediante un acuerdo extrajudicial.

¿Quién inventó 'El ministerio del tiempo'?

En espera de ver si el contencioso entre El ministerio del tiempo y The Ministry of Time pasa a mayores, es de notar que el caso ya ha llegado a la prensa internacional. Y también a un campo de batalla que le daría apuros incluso el Spínola de Ramón Langa: el de las redes sociales.

La timeline del propio Javier Olivares se ha convertido en una fuente de memes que le sacan punta a esta situación. Entre ellos abundan los que proponen la creación de una nueva serie sobre viajes temporales titulada Doctor Quién: si los británicos protestan, aquí podríamos alegar que cualquier parecido con Doctor Who es mera coincidencia.

Otras propuestas apuntan a posibles series de gangsters con ambientación de época (por supuesto que Ciegos Picudos no tiene nada que ver con Peaky Blinders) o sobre treintañeras en crisis (lo mismo para Fleabag y Saco de pulgas). Por no hablar del jugo que darían a nuestra idiosincrasia otros clásicos de la TV británica como La víbora negra.

Asimismo, también hay mensajes aludiendo al presunto descaro del presunto plagio. Y también a la fama de amigos de lo ajeno que persigue a los habitantes de Gran Bretaña (quien quiera comprobarla, que se pase por el British Museum y pregunte de dónde salen la mayoría de sus obras de arte).

Como nuestro ejemplar del Libro de las puertas está un poco desactualizado, aún no podemos decir en qué acabará todo esto. Estos ejemplos, en todo caso, demuestran que El ministerio del tiempo es una de las pocas series españolas que han creado un verdadero fandom. Cuando los 'ministéricos' llaman a las armas, que se preparen en la Pérfida Albión.

