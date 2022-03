'DMZ': el futuro distópico (y posiblemente premonitorio) con Rosario Dawson no acaba de convencer

Estados Unidos de América. Un futuro no muy lejano. Una guerra civil divide al país desde hace ocho años en dos bandos, los Estados Unidos y los Estados Libres, quedando la isla de Manhattan, en Nueva York, como única Zona Desmilitarizada o neutral (DMZ).

Esta es la premisa con la que nace DMZ, la nueva ficción de HBO Max basada en los cómics de DC escritos por Brian Wood y dibujados por él mismo y por Riccardo Burchielli entre los años 2005 y 2013. Cuatro capítulos en los que la miniserie nos sumerge de lleno en esta realidad de reciente posguerra, pero no consigue terminar de explicar bien las ideas que contiene.

La producción se desliga del cómic en muchos de sus aspectos y, en lugar de a su periodista estadounidense Matty Roth, nos presenta a una protagonista femenina e hispana, Alma Ortego (Rosario Dawson), quien busca a su hijo desesperadamente en la Zona Desmilitarizada y se ve envuelta en su guerra local entre bandas latinas y chinas.

¿Has visto ya DMZ? ¿Se te ha hecho corta? ¿Te ha convencido? Te ofrecemos nuestro análisis, como siempre, con SPOILERS.

Una distopía no tan futurista

Al contrario que otras ficciones distópicas como Blade Runner o Minority Report, DMZ está situada en un tiempo relativamente cercano y resulta ser terriblemente realista; además de no presentar grandes avances tecnológicos como vehículos aéreos o androides, aborda problemas presentes en todo el mundo de rabiosa actualidad como la lucha por el acceso a los recursos naturales o el auge de los nacionalismos, aproximándose más a producciones como Years and Years.

La inestabilidad que golpea al mundo desde hace años y la pérdida del orden establecido desde el final de la segunda guerra mundial, así como la división cada vez mayor de los Estados Unidos, especialmente desde la llegada de Trump, se evidencian especialmente en la trama. La serie se lanza a sumergirnos en un futuro posiblemente premonitorio que representa lo que muchos temen desde el asalto al Capitolio: una segunda guerra civil en los Estados Unidos de América.

Creada por los mismos Burchielli y Wood, junto a Roberto Patino (Westworld, Hijos de la anarquía) y producida por Ava DuVernay (Así nos ven), quien también dirige uno de los episodios, DMZ intenta abordar demasiados conflictos en solo cuatro horas y esto juega en su contra, pues las ideas generales y la trama central pierden fuerza y carecen de sentido en muchas ocasiones.

DMZ Cinemanía

El apogeo de las minorías

Desde el primer capítulo, DMZ da una gran importancia a las minorías presentes a día de hoy en los Estados Unidos, convirtiéndolas, de hecho, en las más poderosas de la zona neutral: los hispanos, liderados por Parco, y los chinos, con Wilson a la cabeza. Ambas etnias controlan todo y son las más poderosas del lugar, más allá que cualquier nativo estadounidense que quedara atrás durante la evacuación. Ya lo dice el personaje de Wilson en uno de los capítulos: “antes de la guerra no éramos libres. Éramos marginados, invisibles, ignorados, silenciados”.

Tampoco hay que olvidar a la líder más poderosa, Oona, quien controla el agua, el recurso más importante y la moneda de cambio más valiosa en la Zona Desmilitarizada. La mujer vive en la fortaleza llamada Claustro, rodeada de otras mujeres y donde, palabras expresas, “no pueden entrar los hombres”. De este modo, la mujer es otra minoría dotada de gran fuerza y poder en la serie.

Se cuelan también en la producción de HBO Max los mismos mecanismos que podemos ver hoy en día en cualquier conflicto. De este modo, ninguna de las bandas más fuertes es ajena al poder de los estados en guerra que rodean DMZ, y es que si los de Parco son ayudados por los Estados Unidos, los de Wilson lo son por los Estados Libres. Ninguno, por tanto, deja de ser un títere en manos de las potencias vecinas más fuertes.

DMZ Cinemanía

Además, la lucha por el poder entre estas minorías no responde más que a los intereses de los estados que las apoyan, y así se demuestra en el último capítulo cuando Alma deja al descubierto las infames intenciones de los Estados Unidos en connivencia con Parco, pues únicamente buscan un causus belli que permita reanudar la guerra y conquistar DMZ.

Rosario Dawson, una madre coraje

Como ya se venía comentando desde hace meses, es cierto que la actriz Rosario Dawson (Sin City, The Mandalorian) presenta una de las mejores interpretaciones de su carrera en un papel desgarrador de una madre coraje que hará todo lo posible por recuperar a su hijo, a quien parece que no solo ha perdido físicamente.

Rosario Dawson en 'DMZ' Cinemanía

Dawson convence, emociona, hace vibrar, pero no las circunstancias que la rodean: un guion con lagunas que saca giros y conexiones de debajo de la manga como lo oportuno que es que, de entre las 300.000 personas que hay en la DMZ, Alma convenientemente conozca a los que lideran el cotarro o que siendo una recién llegada todos la alaben y aplaudan tras hablar 3 escasos minutos con la líder Oona (Nora Dunn).

El resto del elenco (Freddy Miyares, Benjaminn Pratt o Hoon Lee, entre otros), también funciona y aporta gran dinamismo a la historia, pero es verdad que DMZ da la impresión de correr mucho y no detenerse a profundizar en la relación entre sus personajes y sus cambios o en la evolución de la trama, pese a hacerse pesada en algunas secuencias. Es posible que le hubieran hecho falta más capítulos para ello.

Acostumbrados a otro tipo de adaptaciones de cómics como las series The Umbrella Academy, Daredevil o Doom Patrol, esta vez no hay superhéroes con capa, no hay poderes, no hay villanos con grandes y potentes tecnologías. Solo un conjunto de personas luchando por sobrevivir y destacar en un país fragmentado que, una vez más, les ha dado la espalda.

DMZ se estrenó sus cuatro únicos capítulos el pasado 18 de marzo en HBO Max. Pese a haber podido explotar más su potencial, si te gustan las distopías futuristas y la acción no dudes en darle una oportunidad.