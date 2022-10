Diane Kruger será Marlene Dietrich en una serie de televisión

En Hollywood, Diane Kruger se ha dejado ver en proyectos tan lucidos como Malditos bastardos o Troya. No obstante, en el ámbito europeo consiguió dar la campanada con un proyecto tan particular como En la sombra, que dirigía Faith Akin y le dio a Kruger el premio a Mejor actriz en el Festival de Cannes. A raíz de este logro no cuesta imaginarse a Kruger deseando volver a trabajar con Akin, y cinco años después de dicho thriller alemán actriz y directora se han reunido… en un biopic sobre Marlene Dietrich. Uno que acogerá la forma de una miniserie, integrada por seis episodios producidos igualmente en Alemania.

Según recoge The Hollywood Reporter, Kruger será quien interprete a la famosa estrella de Hollywood en el primer proyecto televisivo de Akin, basado en la biografía que escribió Maria Riva (hija de la estrella) y que se tituló Meine Mutter Marlene. Es decir, Mi madre Marlene. Kruger no solo protagonizaría la serie, sino que ejercería de productora ejecutiva. "Con el talento y la capacidad de Fatih para ver dentro del alma de cada persona, estoy segura de que esta no será solo una serie sobre el icono y la estrella mundial Marlene Dietrich, sino ante todo un retrato íntimo de esta singular mujer en una época extraordinaria. No puedo esperar a ponerme de nuevo delante de la cámara de Fatih”, ha declarado Kurger.

“Marlene no fue sólo un icono del cine, sino una mujer en el exilio, una emigrante alemana en América, una luchadora de la resistencia y mucho más", ha dicho por su parte Akin. Dietrich, en efecto, desarrolló una esplendorosa carrera en Hollywood según llegó de Europa, interviniendo en clásicos como Encubridora de Fritz Lang, Sed de mal de Orson Welles y dos formidables películas con Billy Wilder: Berlín Occidente y Testigo de cargo. También formó parte del reparto de ¿Vencedores o vencidos? culminando una carrera cuya revisión televisiva podría obedecer, quién sabe, al gran interés despertado por Marilyn Monroe a través de Blonde, estrenada recientemente en Netflix.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.