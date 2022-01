‘Diabolical’: El spin-off animado de ‘The Boys’ ya tiene tráiler y fecha de estreno

Los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson no podrían haber tenido una adaptación más impactante que la que ideó Eric Kripke con el amparo de Amazon Studios. Kripke retocó numerosos detalles de la historia para que la serie tuviera una mayor resonancia en nuestro presente, de forma que a The Boys le han bastado dos temporadas para convertirse en uno de los títulos más potentes del catálogo de Amazon. Es por ello que la plataforma no solo prepara actualmente una tercera entrega (que hace poco anunció avance y fecha de estreno para este 3 de junio), sino también varios derivados.

Uno de ellos es otra serie live action que se centraría en la universidad donde se forman estos superhéroes con destino a engrosar las filas de Vought. No hay muchos detalles aún de dicha serie, pero en lo que respecta al otro spin-off ya hay tráiler y fecha de estreno en Amazon. Se trata de The Boys Presents: Diabolical: una serie animada en formato antología que se ambienta en el mundo de The Boys. Cada uno de sus episodios, de entre doce y catorce minutos, desarrollará una historia independiente y contará con un estilo diferente de animación, a la estela de títulos recientes como Love, Death + Robots o Star Wars Visions, que llevaba el universo de George Lucas al territorio del anime.

El planteamiento es similar al de estos proyectos, y parte del empeño de Kripke en que cada uno de los responsables de los cortos disponga de una libertad creativa absoluta. De ahí que buena parte del atractivo de Diabolical venga del personal involucrado: está el propio Garth Ennis que lo empezó todo, pero también Awkwafina, Andy Samberg o la dupla Evan Goldberg/Seth Rogen, que producen la serie madre. Amazon ha fijado la fecha de estreno para Diabolical muy pronto, este 4 de marzo, con la pretensión de que sirva de aperitivo para la tercera temporada de The Boys.

El avance publicado nos hace intuir los derroteros que tomará la antología, al presentarnos a un adorable bebé que masacra a una patrulla en combinación a un perro lamiéndose los testículos. Sangre y escatalogía con envoltorio cartoonesco que promete hacer las delicias del universo construido entre Ennis, Robertson y Kripke. Échale un vistazo.

