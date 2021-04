Del Trono de Hierro a la Casa Blanca: Lena Headey estará en la serie de HBO sobre el Watergate

Lena Headey debió cogerle el gusto a la política en las nueve temporadas de Juego de tronos, donde su interpretación de la reina Cersei Lannister le hizo aspirar a varios premios. Ahora, con la serie estrella concluida y teniendo varios spin-offs en preparación, Headey parece dispuesta a pasar página, aunque no ha tenido que cambiar de productora para hacerlo; según recogen medios como Collider, la actriz acaba de confirmar su participación en The White House Plumbers, una miniserie de cinco capítulos que recrea el escándalo Watergate a principios de los años 70. Ese escándalo que le costó la presidencia a Richard Nixon, y dañó casi irreparablemente la imagen de los políticos.

Antes de la llegada de Headey, The White House Plumbers ya tenía en el reparto a Domnhall Gleeson, Woody Harrelson y Justin Theroux, a quienes se unirá la actriz de Juego de tronos como Dorothy Hunt, agente de la CIA cuyo matrimonio con E. Howard Hunt será puesto en jaque una vez Hunt se vea involucrado en el escándalo. The White House Plumbers se basa en el libro que Matthew Krogg escribió sobre el tema, Integrity, y está en manos de los productores Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandell y Frank Rich, con Ruben Fleischer (Venom) y David Bernad en calidad de productores ejecutivos.

Sumando lo sensible del tema (uno de los puntos más negros de la historia de la política estadounidense) con estos actores tan carismáticos, no sería nada descabellado que oyéramos hablar mucho de The White House Plumbers en las próximas competiciones de premios. En cualquier caso, y hasta que el rodaje no espere y se deje caer una fecha de estreno, habrá que esperar.