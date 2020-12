‘Death to 2020’: Este es el sorprendente reparto del especial navideño de Charlie Brooker

“Ni los creadores de Black Mirror podrían haberse inventado este año”, se podía leer en el teaser de Death to 2020 que Charlie Brooker publicó en su cuenta de Twitter. El creador de la célebre serie de ciencia ficción parece tener algo que decir sobre el devastador año que está a punto de abandonarnos, y según pudimos saber gracias a Hugh Grant se trata de un falso documental de tono satírico que reflexiona sobre el 2020 a través de las declaraciones de varios expertos falsos. Incluyendo el que interpreta el propio Grant: un historiador “muy repelente” y con una peluca muy llamativa, según contó el actor.

Pocos días después de que supiéramos de la existencia de Death to 2020, medios como Deadlinese hacen eco de que el proyecto que Brooker desarrolla con Netflix contará, a parte de con Grant, con un reparto bastante atractivo. En él encontramos a Samuel L. Jackson y Lisa Kudrow como principales rostros, a los que hay que añadir a Joe Keery (Stranger Things), Leslie Jones (Cazafantasmas), Kumail Nanjiani (protagonista de los Eternos de Marvel), Cristin Milioti (actriz de Cómo conocí a vuestra madre que ya apareció en el episodio de Black Mirror que llevaba por título USS Callister), las humoristas Diane Morgan y Tracey Ullman, y Samson Kayo (visto en la reciente serie Truth Seekers).

No es mucho lo que se sabe del proyecto, pero cabe imaginar que supondrá un regreso de Brooker a sus orígenes, cuando desarrolló para la televisión británica programas como Charlie Brooker’s Weekly Wipe. Este contaba con el showrunner de Black Mirror como presentador y algunos actores y actrices famosos en calidad de invitados especiales, comentando con especial mala leche algún tema de actualidad. La comedia negra apunta a ser, en ese sentido, la principal característica de Death to 2020.

Este mockumentary ha sido definido por sus creadores como “un especial histórico de estilo documental que recoge algunas de las voces (ficticias) de mayor renombre del mundo, con imágenes de archivo que abarcan los últimos 12 meses”. Death to 2020 estará dirigido por Alan Campbell, antiguo colaborador de Brooker, y es el primer proyecto en formar parte del contrato de exclusividad que el guionista firmó con Netflix para que su productora Broke and Bones (que lidera junto a Anabel Jones) desarrolle contenidos para la plataforma en exclusiva. Aún no cuenta con fecha de estreno.