De Tarantino a ‘Mad Men’: las sorprendentes referencias que maneja ‘Loki’

El próximo 9 de junio llega a Disney+ Loki, la siguiente serie del MCU luego de la aclamada Bruja Escarlata y Visión y la no tan aclamada Falcon y el Soldado de Invierno. Loki narrará las aventuras del personaje homónimo interpretado por Tom Hiddleston luego de que escapara con el Teseracto en Vengadores: Endgame, afrontando nuevas aventuras donde los viajes en el tiempo tendrán una importancia esencial. No es la primera vez que Michael Waldron, su guionista principal, ha tenido que lidiar con tramas de esta naturaleza (es uno de los responsables de Rick y Morty, a fin de cuentas), y recientemente ha hablado con Vanity Fair sobre su experiencia escribiendo Loki.

Lo llamativo de Waldron es que la serie que dirige Kate Herron no es la única producción de Marvel de cuyo libreto se ha encargado, puesto que también trabaja en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La película dirigida por Sam Raimi se estrena el 25 de marzo de 2022 y promete seguir jugueteando con la línea temporal de Marvel y los multiversos que la circundan, apuntando a ser un desbarajuste que motiva tanto a Waldron como le intimida. “Lo divertido de un proyecto de Marvel es impulsar un gran lío y luego decir “va, lo dejaremos en manos del siguiente guionista’... pero cuando escribes tanto Loki como Doctor Strange te tienes que hacer cargo de tu propio lío”, declara.

Más allá de estos temores, Waldron ha afrontado la escritura de Loki escogiendo con cuidado sus referentes, y ha sorprendido a propios y extraños al revelar cuáles son. “No iba a escribir dibujos animados de 22 minutos”, asegura en torno a la distancia que se ha querido marcar con respecto a Rick y Morty. “Vi películas de Quentin Tarantino, como Malditos bastardos. Películas que te deleitan con grandes diálogos y la construcción de la tensión”. Entre las obras que le han podido inspirar a la hora de escribir Loki, Waldron lanza títulos como Blade Runner e incluso Antes de amanecer de Richard Linklater. Y también Atrápame si puedes de Steven Spielberg y Mad Men.

“Mad Men habla de personajes descubriendo cómo son en realidad. Don Draper ganó conciencia cuando supo por qué estaba roto”, apunta, insinuando que algo parecido ocurrirá con el personaje de Hiddleston. Waldron insiste además en que Loki no será una película de 6 horas, sino una serie pura y dura. “Era importante que cada episodio pudiera mantenerse solo. Me gustó tanto Watchmen o The Leftovers porque cada episodio era una historia diferente. Eso es señal de que es una gran serie de televisión (...) “Queríamos crear una lógica de viaje en el tiempo que fuera tan hermética como para durar más de seis horas”.

“Hay algunos conceptos sobre ciencia ficción que estoy deseando que vean mis compañeros de Rick y Morty”, concluye.

