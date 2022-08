¿De qué te suena Sonoya Mizuno, Mysaria en 'La casa del dragón'?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN 1x02]

No todo van a ser Targaryen en La casa del dragón. La precuela de Juego de tronos, ambientada 200 años antes que la serie original, gira en torno a la disputa dinástica entre los antepasados de Daenerys, que conduce a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

Sin embargo, hay otros personajes clave alrededor del linaje protagonista, como los Hightower o Mysaria, interpretada por Sonoya Mizuno, amante y aliada del príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith). Esta astuta prostituta es una superviviente que llegó a Poniente sin nada y fue vendida más veces de las que puede recordar. Sin embargo, se ha vuelto un apoyo fundamental para Daemon, tanto que lo ha acompañado a Rocadragón.

En el último episodio, el príncipe, en búsqueda desesperada de la atención de su hermano Viserys Targaryen (Paddy Considine) tras haber dejado de ser sucesor al Trono de Hierro, robaba un huevo de dragón y anunciaba su boda y futura paternidad con Mysaria. Sin embargo, su sobrina Rhaenyra (Milly Alcock) recuperaba el preciado huevo y Daemon se aliaba con Corlys Velaryon (Steve Toussaint).

En cuanto a Mysaria, demostraba su fuerte personalidad al recriminar al sanguinario Daemon que hubiera retado al rey sin tener en cuenta las consecuencias que ese berrinche podría ocasionarle a alguien como ella. A la espera de ver qué pasa con el personaje, es muy probable que te hayas preguntado de qué te suena la actriz que le da vida.

De ciencia-ficción

Sonoya Mizuno (Tokio, 1986) es una actriz y bailarina nacida en Japón, pero criada en Inglaterra, con ascendencia japonesa, británica y argentina. Se formó como bailarina en la Royal Ballet School y trabajó como modelo para Chanel, Alexander McQueen o Louis Vuitton antes de que Alex Garland la descubriera.

Mizuno debutó con Garland en el thriller de ciencia-ficción Ex Machina (2014), compartiendo créditos con Alicia Vikander, Oscar Isaac o Domhnall Gleeson. Interpretaba a Kyoko, asistente del genio ególatra Nathan (Isaac). Y, como bailarina que es, Garland le reservó el momento bailongo de la película, uno de los más recordados por los espectadores.

Bailarina de cine

De momento, ha tenido que conformarse con papeles secundarios en sus apariciones en la gran pantalla. Sin embargo, ha sabido elegir proyectos tan rimbombantes y celebrados como La ciudad de las estrellas (La La Land) (2016), La bella y la bestia (2017) y Crazy Rich Asians (2018).

En la primera y más aclamada de las producciones, daba vida a Caitlin, una de las compañeras de piso de Emma Stone. Así, volvía a mover las caderas en la recordada escena al son de Someone in the Crowd, en la que se sumaba en perfecto amarillo chillón a la protagonista durante una noche de fiesta.

Os recomendamos que, si no la habéis visto en Crazy Rich Asians, le deis una oportunidad. Conoció a Jon M. Chu, el director de esta reivindicable comedia, en un concierto de K-pop y así consiguió el papel de Araminta, la excéntrica y despilfarradora novia a cuya boda acudían Rachel (Constance Wu) y Nick (Henry Golding). Nadie como ella para organizar la fiesta de despedida en una isla y caminar hacia el altar sobre agua.

Musa de la TV

Pese al apoteósico debut cinematográfico de Mizuno, ha sido la pequeña pantalla la que le ha dado sus mejores papeles. Cary Fukunaga confió en ella para Maniac (2018), la apuesta psicotrópica de Netflix, en la que volvía a coincidir con Stone.

Es posible que no la reconozcas con el pelucón moreno de la doctora Azumi Fujita, encargada del cuestionable ensayo farmacéutico al que se sometían los protagonistas de Stone y Jonah Hill.

Aunque su verdadera oportunidad llegaría una vez más de la mano de Garland (su tercera colaboración tras Ex Machina y Aniquilación -2018-), que le regaló el personaje de la ingeniera informática Lily Chan y a Nick Offerman como coprotagonista en la revolucionaria miniserie Devs (2020).

En una San Francisco pasada por la enigmática mecánica cuántica, Garland exploraba los misterios del determinismo y el libre albedrío en la mejor serie de ciencia-ficción de 2020.

Después de este trajín de proyectos cada cual más peculiar, no dudamos en que Mizuno será capaz de domar dragones y jinetes agrandados como Daemon en La casa del dragón. Y sin necesidad de apellidarse Targaryen.

