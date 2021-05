¿De qué te suena Martina Gusmán, Kimmy Dale en 'El inocente'?

El inocente es uno de esos fenómenos cargados de nombres propios: desde sus protagonistas Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez, pasando por sus secundarios de lujo, desde Jose Coronado hasta Miki Esparbé o Juana Acosta, la serie está repleta de lo mejor de la industria española, pero también internacional.

Puede que el nombre de Martina Gusmán (Buenos Aires, 1978) no te suene tanto como el del resto de sus compañeros en la serie de Netflix, pero la actriz argentina tiene una contundente carrera que la avala en su país.

La musa de Pablo Trapero

Gusmán en 'Leonera'

Hija del director de teatro Jorge Gusmán, estudió Artes en la Universidad de Buenos Aires. Debutó en la actuación hace 15 años como protagonista de Nacido y criado (2006) a las órdenes de Pablo Trapero, su pareja ya por aquel entonces y con quien había fundado cuatro años antes Matanza Cine, su productora de cine independiente.

Sus proyectos han estado siempre ligados a los de Trapero, dando buena muestra de su talento en Leonera (2008), un brillante relato sobre una joven encarcelada por el asesinato de su novio. La interpretación de Gusmán encumbraría al filme, que fue nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Lo mismo pasaría en su siguiente colaboración con su pareja en Carancho (2010), thriller policíaco en el que la intérprete acapararía elogios dando la réplica a Ricardo Darín.

Actriz polifacética

La actriz en 'El marginal'

En la última década, Gusmán ha seguido brillando en pequeña y gran pantalla. A sus trabajos con Trapero (títulos tan aplaudidos como Elefante blanco -2012-, en la que repetía con Darín, o la aclamada La quietud -2018-) se le han sumado otras producciones para la gran pantalla como Las mujeres que llegan tarde (2012), la comedia romántica Solo para dos (2013), El hijo (2019) con Joaquín Furriel, o la española El año de la furia (2020).

Sin embargo, algunos de sus roles más destacados se los debemos a la pequeña pantalla, donde la hemos podido ver en la miniserie policiaca Babylon (2012), el thriller El mundo de Mateo (2019) y, sobre todo, en El marginal (2016). Su papel de Emma Molinari, la psicóloga a la que le toca lidiar con los violentos presos de San Onofre, se ha convertido en uno de los personajes con mejor arco dramático en la apuesta firmada por Sebastián Ortega.

Tanto marcó a la actriz, muy comprometida en todo tipo de causas sociales, su papel en esta ficción que decidió sacarse la carrea de Psicología y colaborar activamente en la inserción de reclusos en Buenos Aires.

Kimmy Dale, el gran descubrimiento de 'El inocente'

Como decíamos al principio, puede que el apellido Gusmán pase desapercibido en la ficha de IMDb de El inocente entre Casas, Garrido o Coronado. Sin embargo, basta con adentrarse un poco en este universo comandado por Oriol Paulo para preguntarse quién se oculta tras el maquillaje de Kimmy Dale, una de las bailarinas y prostitutas del club Paraíso.

La argentina vuelve a acaparar todos los focos con un personaje vapuleado por la vida, una luchadora compleja, leal, llena de aristas; pura fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. No vamos a dar más detalles sobre esa Kimmy que sobrevive desde una barra de pole dance, no vaya a ser que algunos aún no hayáis acabado la serie, pero os aconsejamos que no perdáis de vista a esta secundaria que lo eclipsa todo, y tampoco a la magistral actriz que le da vida.

El inocente está disponible en Netflix.